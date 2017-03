Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Simpatična voditeljica pričakuje svojega prvega otroka. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darja Gajšek v veselem pričakovanju

Simpatična voditeljica je noseča

28. marec 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Voditeljica oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek bo avgusta prvič postala mama. Ob razkritju novice so se oglasili soustvarjalci oddaje in ji namenili lepe besede na družbenem omrežju Facebook.

"Želimo ti vse lepo in verjamemo, da boš odlična mamica. Čestitke obema z Alenom," so zapisali na uradni strani Facebooka oddaje ustvarjalci. Gajškova je partnerja Alena Jankovića spoznala prav v narodno-zabavni oddaji. Novico o nosečnosti je v oddaji javnosti razkril njen sovoditelj Blaž Švab.

"V življenju štejejo lepa doživetja. V življenju štejejo ganljivi trenutki. In eden izmed najganljivejših trenutkov, ki se jih bom spominjal na stara leta, ko bom delal obračun, bo ... tisti trenutek, ko si, Darja, ti pristopila k meni in rekla, da boš čez nekaj mesecev postala mama," je Švab nagovoril svojo sovoditeljico v oddaji in ji iskreno čestital za veselo novico.

Gajškova pričakuje otroka v prvih dnevih avgusta. Čeprav ni povedala, ali pričakuje hčerko ali sina, je poudarila: "Pomembno je, da bo otrok zdrav in da bo v začetku septembra že lahko prišel z mano pod Avsenikovo 'marelo' na snemanje oddaje. In če bo vsaj malo po mamici, bo znal prej peti kot govoriti."

Že v petek pa Gajškovo skupaj s Švabom čaka vodenje festivala Slovenska polka in valček.

