Darren Hayes: Razkritje, da sem gej, je vplivalo na mojo kariero

Nekdanji pevec skupine Savage Garden obujal spomine

20. junij 2017 ob 20:26

Sydney - MMC RTV SLO

Ime Darren Hayes vzbudi spomine pri glasbenih navdušencih nad komercialnim popom v 90. letih prejšnjega stoletja. Toda nekdanjega pevca skupine Savage Garden obujanje nostalgije ne zanima.

Plamen skupine Savage Garden je gorel močno, a je tudi izgorel hitro. Po dveh uspešnih albumih, na katerih so pristale ikonične skladbe, kot sta Truly Madly Deeply in Affirmation, je sledil razhod med pevcem in avtorjem Darrenom Hayesom in instrumentalistom Danielom Jonesom. Razhod je bil precej odmeven, saj je Hayes javno priznal, da je gej. Jones se je umaknil z oči javnosti, Hayes pa je nadaljeval samostojno kariero, a se je prav tako v zadnjih letih umaknil bolj v ozadje.

Pred kratkim je privolil v intervju za revijo Billboard, kjer se je razgovoril o začetku svoje ljubezni do glasbe, ki jo je odkril kot "zmedeni otrok iz predmestja Brisbana". Po obisku koncerta Michaela Jacksona leta 1987 se mu je spremenil pogled na svet. "Samo dvignil je prst in celotna arena je začela kričati. Pogledal sem naokoli in vedel sem, da bom to počel nekega dne sam," je razlagal pevec in nadaljeval: "Tisto noč sem se spremenil iz oboževalca v njegovega študenta. Še danes je moj junak."

Razgovoril pa se je tudi o tem, kako težje so se istospolni glasbeniki uveljavljali v glasbeni industriji v 90. letih prejšnjega stoletja. "Spomnim se sporočila, ki sem ga prejel z vrha, kako škodljivo je za prodajo albumov, če si gej. Nikoli niso povedali tega neposredno, so pa močno namigovali na to. Vedel sem, da je to tema številnih pogovorov. In tudi mene so tržili na tak način, da sem bil privlačen za ženske," se je spominjal Hayes o dneh, ko je bil še del skupine Savage Garden. Prav tako je dodal, da so bili to dnevi, ko se je Ricky Martin v javnosti pojavljal objet z ženskami in je javnost raztrgala Ellen, ko je priznala, da je lezbijka.

Ko je zasedba Savage Garden postala veliko ime v svetu komercialne glasbe, je bil Hayes še vedno poročen z žensko. A nikoli se ni počutil dovolj samozavestnega, da bi javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. "Bil sem žalosten in zmeden večino časa, ko sem bil del skupine Savage Garden," je razlagal pevec in dodal: "Vedel sem, da bom o svoji spolni usmerjenosti spregovoril pod svojimi pogoji. In to ni imelo prav nobene zveze s kariero."

Med promocijo prvega albuma Savage Garden je prvič zavestno začutil, da je morda gej. "Potoval sem po svetu in spoznaval - več kot očitno - gejevske moške. Pri svoji avstralski založbi sem bil na skrivaj zaljubljen v tržnika po imenu Justin - ampak sem mislil, da nihče ne ve nič o tem. Nato pa me je presenetila moja publicistka z vprašanjem, ali sem gej. Vzelo mi je sapo. Pokazal sem ji poročni prstan, ona pa me je vprašala, zakaj zardim vedno, ko pride v sobo Justin. To je bilo prvič, ko je nekdo videl skozi mojo fasado in razkril tako veliko skrivnost, ki si je še sam nisem priznal," se je spominjal Hayes.

Spoznanje in samostojna pot

Po tem je sledilo "boleče" potovanje. "Nisem hotel biti gej. Ljubil sem svojo ženo," je razlagal pevec. Šele po enem letu, ki ga je preživel pri zakonskih svetovalcih, in po pogovorih s člani družine, je spoznal, da mora zaživeti drugače.

Ko je stopil na samostojno pot leta 2002, so se spremenila tudi sporočila v njegovih pesmih. Ni dopustil, da bi se lastniki založb iz njega norčevali, tako kot je bilo v primeru Rickyja Martina, ko je ta razkril, da je gej. V svoji samostojni karieri je izdal pet albumov. Njegova najbolj znana skladba pa je še danes Insatiable.

"Skozi vso samostojno kariero sem izdajal skladbe, ki govorijo o moških. Insatiable je precej eksplicitni primer. V vseh skladbah na albumu The Tension and the Spark uporabljam moške zaimke," je še poudaril 45-letni Hayes.

Lambert kot vzor

Ob tem je priznal, da je veliko za gejevsko skupnost storil Adam Lambert, ko je še tekmoval na resničnostnem šovu Ameriški idol. "Podrl je vrata omare. Oboževal sem njegovo podobo: bila je podaljšek njegove spolne usmerjenosti. Bila je drzna in neopravičljivo teatralna," se je še spominjal Hayes.

Zase pravi, da bi danes njegovo priznanje javnost sprejela drugače - bolj odprto. "Ko sem razkril, da sem gej, je to vplivalo na mojo kariero in na število predvajanj na radijskih postajah. Toda svoje odločitve ne obžalujem niti za sekundo," je še dodal Hayes.

Dotaknil se je tudi morebitne združitve zasedbe Savage Garden, ki pa po njegovih besedah nima temeljev, da bi se kdaj zgodila. "Ni mi bilo všeč, kako je Daniel sprejel moj odhod iz skupine," je razložil Hayes. Zgodba popdua, ki je prodal več kot 23 milijonov izvodov albumov po svetu, je tako stvar preteklosti.

K. K.