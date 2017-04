Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kroglice povaljamo v zdrobljene in prej popražene mandlje. Foto: Ksaver Šinkar (Pregreha brez greha) Jagodna pena z rdečim poprom in rdečo peso. Foto: Ksaver Šinkar (Pregreha brez greha) Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Datljeve kroglice z medom in jagodna pena z rdečim poprom

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

29. april 2017 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za datljeve kroglice z medom, povaljane v drobljene mandlje (brez moke, laktoze, glutena): 120 g izkoščičenih dateljnov, 2 čajni žlički medu, 100 g mletih mandljev z olupkom.

Dateljne in med gladko sesekljamo v sekljalniku. Oblikujemo krogljice in jih povaljamo v zdrobljene in prej popražene mandlje.

Sestavine za jagodno peno z rdečim poprom (brez moke, glutena, sladkorja): 200 g jagod, 50 g sladkornega nadomestka, 1 čajna žlička mletega rdečega popra, 2 dcl sladke smetane, 1 gomolj sveže rdeče pese, olje za cvrtje.

V kozici na zmernem ognju prepražimo poper, dodamo na koščke narezane jagode, prepražimo, da jagode zadišijo, odstavimo. Stepemo smetano, jagode sesekljamo v sekljalniku in primešamo smetani. Peno razdelimo v kozarce in postavimo v hladilnik.

Rdečo peso olupimo in tanko nastrgamo. S papirnato brisačo popivnamo in ocvremo v vročem olju.

Veganci lahko navadno smetano zamenjajo s sojino smetano.

Dober tek!

Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)