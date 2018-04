De Niro o "Trumpovi" Roseanne: "Nanizanke nikoli nisem videl"

Igralec je glasen kritik predsednika ZDA

7. april 2018 ob 14:29

New York - MMC RTV SLO

Legendarni filmski igralec Robert De Niro, ki je že večkrat javno kritiziral ameriškega predsednika, je spregovoril o nanizanki Roseanne, katere glavna junakinja je velika Trumpova podpornica.

V intervjuju, ki ga je Robert De Niro podal za ameriški spletni portal IndieWire, je beseda nanesla tudi na humoristično nanizanko Roseanne, ki je ob vrnitvi na male zaslone presegla vsa pričakovanja.

Premierno epizodo si je ogledalo kar 18,4 milijona Američanov, analitiki pa zasluge za takšen uspeh nanizanke pripisujejo tudi temu, da je glavna junakinja – tako kot tudi igralka Roseanne Barr v resničnem življenju – velika Trumpova podpornica.

"Nanizanke nikoli nisem videl, nisem vedel, da je [Roseanne] podpornica Trumpa, ampak to me niti ne zanima," je dejal De Niro. "Smo na točki, ko so stvari, ki se dogajajo v naši državi, zelo slabe, in za to je odgovoren Trump. Če ljudje želijo imeti te stvari, v redu. V tej državi imamo resnične težave," je dejal 74-letni De Niro in ob tem dodal, da ga bolj zanimajo mladi ljudje, ki se zavzemajo za spremembe. "Oni so naša prihodnost," je sklenil.

.

De Nirovi komentarji sicer niso presenetljivi, če upoštevamo, kaj vse je že izrekel na račun Donalda Trumpa. Pred nekaj meseci je ameriškega predsednika označil za idiota in bedaka. Še pred tem je izjavil, da je Trump oblatil predsedniško funkcijo in da je Amerika pod Trumpom postala "tragična zabita komedija", ter ostro kritiziral finančne reze, s katerimi je Trumpova administracija zmanjšala proračun za umetnost.

De Niro je ob tem napovedal, da se bo javno oglašal, kritiziral in sodeloval v protestih, "dokler bo vodstvo Amerike tako grozno in skorumpirano."

M. Z.