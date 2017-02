Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Modna ikona Sarah Jessica Parker debija Simonsa seveda ni mogla zamuditi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Debi Rafa Simonsa pri Calvinu Kleinu v prve vrste privabil zvezdnike

Newyorški teden mode

11. februar 2017 ob 14:05

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Newyorški teden mode je v petek gostil eno najbolj pričakovanih revij, saj je na njej predstavil novi kreativni direktor pri Calvinu Kleinu, Raf Simons.

Belgijski oblikovalec je bil do leta 2015 kreativni direktor modne hiše Dior, kjer je nasledil Johna Galliana, lani pa so ga povabili h Calvinu Kleinu. Z njegovim prihodom se po besedah Steva Shiffmana, izvršnega direktorja pri modni hiši, odpira novo poglavje. Zato ni čudno, da je petkova modna revija, kjer se je 49-letni Simons prvič predstavil v vlogi kreativnega direktorja, privabila znane obraze.

Prve vrste so tako zasedli Anna Wintour, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Greta Gerwig in Karlie Kloss.

Na modni brvi so prevladovale kreacije v beli, modri in rdeči barvi, torej v barvah ameriške zastave. Modeli pa so se po pisti sprehajali ob spremljavi pesmi Davida Bowieja This Is Not America.

V spodnji galeriji si lahko poleg znanih, ki so se udeležili modne revije, lahko ogledate tudi nekaj kreacij za jesen/zimo 2017.

Sa. J., Foto: Reuters