Deček po vožnji z ladjo "pridelal" telefonski račun za 12.000 evrov

Operater jim je račun znižal na 5.000 evrov

15. junij 2018 ob 13:14

Berlin - MMC RTV SLO

Neka nemška družina je nekaj dni po prihodu z 20-urne vožnje z ladjo iz Kiela do Osla doživela neprijetno presenečenje – telefonski račun za 12.000 evrov, ki ga je "zakuhal" sin, ki je med vožnjo gledal videoposnetke prek satelitske povezave.

Najstnik se je med vožnjo z ladjo dolgočasil, zato je naredil tisto, kar bi verjetno v današnjem času naredila večina njegovih vrstnikov – v roke je prijel prenosni telefon. Prek spletnega kanala YouTube si je ogledal nekaj videoposnetkov in s tem porabil nekaj manj kot pol gigabajta podatkov.

Niti pomislil ni, kakšen šok bo družina doživela, ko bo prišla položnica, saj je bil na njej zapisan znesek več kot 12.000 evrov. Pri telekomunikacijskem podjetju so jim pojasnili, da na morju ne veljajo pravila mobilnega gostovanja, nedavno dogovorjena znotraj Evropske unije, ampak se upošteva drugačen cenik. Deček se je namreč prijavil na lastno omrežje ladje, ki ima dostop do spleta prek satelitske povezave. Čeprav je omrežje odprto in se vanj lahko prijavi vsak, pa je običajno ta način namenjen za člane posadke, ki komunicirajo z drugimi plovili.

30 evrov za vsak megabajt podatkov

Nemška telekomunikacijska podjetja za vsak megabajt prenosa podatkov, prenesen prek satelitske povezave, lahko zaračunajo do 30 evrov, zato je račun za prenos 470 megabajtov znašal skoraj 12.500 evrov, piše Deutsche Welle.

Operater je na prošnjo družine račun znižal in jim zaračunal "le" še 5.000 evrov, saj so sprejeli pojasnilo, da se je deček na ladijsko omrežje prijavil nevede. A družini se tudi to zdi pretiran znesek, zato je najela odvetnika, ki bo skušal še znižati po njihovem mnenju "nemoralno visok" račun. Iz norveške ladjarske družbe Color Line, s katero se je družina odpravila na pot, pa so sporočili le, da dogodek obžalujejo, a da ne morejo storiti ničesar.

Preverite pred izplutjem

Pri DW-ju so nato navedli še nekaj nasvetov za mobilno gostovanje na morju. Svetujejo, da vsi potniki pred izplutjem preverijo pri svojem mobilnem operaterju, kakšne so tarife telefonskih klicev in prenosa podatkov prek satelitske povezave. Verjetno so te cene zelo visoke, zato se jim je najbolje izogniti, razen če ne gre res za nujen primer. Preden ladja odpluje iz pristanišča, izklopite mobilni prenos podatkov, saj boste s tem onemogočili telefonu, da se samodejno prijavi v ladijsko omrežje. Za vse potnike, ki se odločijo za potovanje s križarkami ali drugimi plovili, je tako najbolje, da na krovu pri posadki preverijo, na katero omrežje se lahko priklopijo in kakšne so cene.

