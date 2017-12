Dedek Mraz daril ni začel prinašati na ekoloških prevoznih sredstvih

24. december 2017 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V času, ko v naše domove darove prinašata še preostala dva od dobrih treh mož, Božiček in Dedek Mraz, smo v Avtomobilnosti spregovorili tudi o njunih prevoznih sredstvih.

Kaj pravzaprav vemo o Božičku in Dedku Mrazu? Božiček za raznašanje daril in potovanje po svetu uporablja sani z jelenjo vprego, ki vozijo po zraku, vodi pa jo jelen Rudolf. V domove prihaja skozi dimnik. Dedek Mraz na drugi strani potuje s sanmi s konjsko vprego, ki vozijo po snegu, v domove pa vstopa skozi okno.

Je poznal tajnega agenta?

"Za Božička se ve, da so njegovo vozilo sani, da jih vlečejo jeleni, da se lahko vozi tudi po nebu, prav tako po snegu. Morda je imel istega konstruktorja kot tajni agent 007 James Bond. Tako se predvideva,“ pravi Jože Vogrinc, sociolog kulture in medijev, ki nam je podal tudi svoje videnje Dedka Mraza. "On je v resnici začel z vozili, ki niso bila zelo ekološka. Že med obema svetovnima vojnama je bilo znano, da je bil na eni izmed prvih fotografij, na katerih so ga ujeli, na tovornjaku, s katerim ga je skupaj z darili peljal sneženi mož.“

Sogovornik dodaja, da je Dedek Mraz pozneje tudi na tem področju napredoval k boljšim vozilom. "Mislim sicer, da je ideja, da se ga kaže enakega kot Božička, napačna. To ne drži. Tudi če je imel sani, je imel motorizirane. Glede na to, da so neslišne, mislim, da danes po ekološkem pristopu konkurira Božičku,“ pravi Vogrinc.

Zato pa, čeprav je superjunakov več kot kadar koli do zdaj, nič ne kaže, da bi se pojavil kakšen nov superjunak, tako kot vidimo v risankah ali filmih, ki bi otrokom okoli novega leta prinašal darila poleg Božička in Dedka Mraza. "Ne vem, ali je pošteno izpustiti Miklavža, čeprav se po drugi strani raje drži tega, da je dobro včasih hoditi peš. Miklavža so sicer videli, da se je vozil na zapravljivčku, vendar to ne pomeni, da ne hodi peš,“ še pravi Vogrinc.

Božiček tudi po dveh kolesih

Se dobri možje vedejo različno glede na to, kam pridejo, v kateri kraj? Sogovornik pritrdi, saj je Božiček znan po tem, da je konservativnejši, kadar pride v ZDA ali Nemčijo, medtem ko se mu v Franciji ni težava peljati niti z mopedom, če je treba. Dedek Mraz pa si, ker izhaja iz socialističnih dežel, prizadeva, da bi se tehnično izpopolnjeval.

V neki risanki nastopa celo s Sneguljčico. "Za otroke je najpomembneje, da čas, ko Dedek Mraz potuje okoli, trdno spijo. Le tako bosta Božiček in Dedek Mraz pravočasno vsa darila razdelila. Seveda tudi tukaj tehnika vozila igra določen pomen. Glavno pri vozilu je, da je neslišno, tehnologija pa za zdaj ni znana,“ pravljično opisuje sogovornik in dodaja, da je pomembno predvsem v dobre može verjeti in biti priden.

Pri Renault Sportu izdelali super hitre sani

Božiček sicer postaja vse bolj popularen, vsako leto prejme okoli pol milijona pisem z vsega sveta. Pred božičem na severu Finske, kjer dobri mož domuje, po pošti prejmejo okoli 32 tisoč pisem na dan, največ jih prihaja iz Kitajske, Poljske, Italije, Velike Britanije, Finske, Japonske in Rusije.

Svojo nišo pa so pri vsem tem že našli tudi avtomobilski proizvajalci. Letošnje najbolj vpadljivo prevozno sredstvo za Božička so pripravili pri Renaultu, kjer so predstavili nove sani z oznako njihovega športnega oddelka R. S. (Renault Sport).

Po posebnem naročilu iz Rovaniemija na Laponskem so posebej za Božička izdelali super hitre sani (seveda konceptne) z motorjem z močjo 6.000 kilovatov in pospeškom od 0 do 100 km/h v nekaj tisočinkah sekunde. To osupljivo vozilo oziroma letalo je opremljeno s pokrovom iz ogljikovih vlaken, ki sanem zagotavlja lahkotnost. Za natančno vzletanje imajo sani drsalke. Na ta način lahko do jutra otrokom v rekordnem času dostavi dragocena darila. Seveda tistim, ki vanj verjamejo.

V Avtomobilnosti smo se o prevoznih sredstvih dobrih mož pogovarjali z Jožetom Vogrincem, sociologom kulture in medijev.

Gregor Prebil