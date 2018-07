Delitev oz. souporaba avtomobilov je beseda prihodnosti

Delitev oziroma souporabo avtomobilov (car sharing) so v zahodnoevropskih mestih sprejeli kot alternativo lastnini nad osebnim vozilom, ker nimajo stroškov, kot so registracija, vzdrževanje, zavarovanje in davek. Prav zato je bilo presenetljivo, ko so pred kratkim v Parizu objavili, da je program deljenja oz. souporabe avtomobilov pred propadom.

Automotive News je pred kratkim pisal, da program deljenja oz. souporabe avtomobilov Autolib, ki so ga v Parizu prvi vpeljali že leta 2011, prinaša tako slabe finančne rezultate, da so pri francoskem Bolloreju napovedali, da bodo z ulic umaknili vsa vozila, če bo mesto prekinilo pogodbo. Program je končan, pa čeprav je imel kar 150 tisoč dejavnih uporabnikov, ki so si vsakodnevno izposojali srebrnosiva vozila, ki so jih lahko parkirali na 1.100 parkirnih mestih.

Prav Bollore, francoski konglomerat, ki za program zagotavlja 4.000 vozil, je v svojih predvidevanjih v naslednjih petih letih predvidel kar 300 milijonov evrov izgube, hkrati pa so zahtevali, da večino stroškov plačajo vsi davkoplačevalci, ne samo uporabniki vozil. Sami bi plačali zgolj 46 milijonov. Zgodba bo zaradi predčasno prekinjene pogodbe svoj epilog očitno doživela na sodišču.

Storjene so bile številne napake

Kritike na program, predvsem na čistočo in vzdrževanje vozil, so se vrstile tudi med uporabniki. Ti so se pritoževali tudi nad parkirnimi mesti, rezervacijo vozil, konkurenco, predvsem nad Uberjem. Propad projekta Autolib je hud udarec za pariško županjo Anne Hidalgo, ki je želela onesnaženost zraka v prestolnici rešiti s spodbujanjem uporabe električnih vozil, ki bi postopoma zamenjala bencinsko in dizelsko gnana vozila.

Zanimivo je, da različne projekcije in tudi izkušnje kažejo, da je v večjih evropskih mestih delitev oz. souporaba avtomobilov že zaživela, saj se je podobnih shem lotilo že veliko mest in podjetij. Sheme delitve oz. souporabe električnih vozil poznamo tudi že v več slovenskih mestih. Mestne oblasti so pogosto prepričane, da z najemom vozil za določen čas izboljšujejo kakovost življenja v mestu. Posamezni avtomobil dnevno zamenja namreč tudi do 40 voznikov. Izkušnje kažejo, da eno vozilo iz te storitve nadomešča deset vozil v zasebni lasti. Storitev ima posledično tudi pozitiven vpliv na okolje, ker se znižuje prometna obremenitev in potreba po parkirnem prostoru, pa tudi onesnaženje zraka.

Vrzel bo zapolnjena v nekaj mesecih

Še bolj zanimivo je, da so prav francoski avtomobilski proizvajalci po "polomiji" delitve oz. souporabe v Parizu napovedali, da bodo sami začeli v francoski prestolnici ponujati souporabo oz. car sharing z električnimi avtomobili. Prepričani so, da je beseda delitev vozil oziroma car sharing beseda prihodnosti v mobilnosti, hkrati pa ne bodo želeli ponoviti številnih napak, ki so jih storile mestne oblasti v Parizu. Samo ta teden smo slišali tri velike najave o prodoru souporabe od avtomobilskih proizvajalcev.

Pri skupini PSA so najavili, da bodo v Parizu že v zadnjem četrtletju leta ponudili program, ki bo dovoljeval uporabnikom, da električnega peugeota ali citroëna prevzamejo na eni lokaciji in vrnejo na drugi, kjer koli v mestu. PSA naj bi imel v floti, predvideni za delitev oz. souporabo po Parizu, okoli 500 vozil. Še prej, že septembra, bo v Parizu in njegovi okolici začel program deljenja vozil Renault. Renault, Peugeot in Citroën so tako hitro izkoristili propad Autoliba in bodo sami poskušali zavladati s shemo deljenja oz. souporabe vozil v Parizu.

Renault v Franciji sicer še ponuja podobno storitev pod imenom Renault Mobility, v Madridu pa ima v programu souporabe vozil 500 električnih vozil zoe. Iz Renaulta so sporočili, da upajo, da bodo lahko v novem programu v Parizu ponudili vsaj 2.000 svojih električnih vozil. Pariška županja Anne Hidalgo je po propadu sedem let trajajočega projekta dejala, da se za vstop v program deljenja oz. souporabe vozil zanimajo še drugi proizvajalci vozil.

Volkswagen s svojo platformo

Vstop na področje souporabe avtomobilov z lastno platformo je ta teden oznanil tudi največji evropski proizvajalec Volkswagen. S tem se bo pridružil nemškima tekmecema BMW in Daimler, ki prav zdaj združujeta svoji platformi Drive Now in Car 2 Go. Platformo so poimenovali WE, na voljo pa bodo le električni avtomobili, s čimer bo šlo za rešitev s polja trajnostne mobilnosti. Pri tem v velikanu iz Wolfsburga načrtujejo, da bodo poleg osebnih vozil uporabnikom ponudili tudi druge oblike električnih prevoznih sredstev.

Delitev oz. souporaba avtomobilov (car sharing) je ena izmed tematik, ki ji v Avtomobilnosti dajemo zelo veliko pozornosti in spremljamo vsako izboljšavo, saj nas namreč nekako pripravlja na dobo avtonomnih avtomobilov.

