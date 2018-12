Deljena mnenja - Serena Williams pravi, da je Meghan Markle "preveč prijazna"

Osebje palače pa nad Meghaninim odnosom ni navdušeno

Serena Williams in Meghan Markle sta že več let tesni prijateljici. Čeprav se šušlja, da je vojvodinja v kraljevi palači med osebjem (zaradi svoje ukazovalnosti) precej nepriljubljena, je Williamsova prepričana, da bi bila lahko med nosečnostjo še veliko bolj sitna.

Williamsova je za revijo People poudarila, da je Meghan noseča, ob tem pa mora seveda opravljati še vse kraljeve zadolžitve in se udeleževati srečanj, kar je zanjo velika obremenitev. "Lahko bi si privoščila malo več slabe volje," je povedala.

Ko se srečata ali pa pokličeta po telefonu, po besedah Williamsove Meghan pozornosti nikoli ne prevrača nase. "Vedno najprej vpraša, kako sem jaz in moje življenje," pravi Serena.

"Rekla sem ji: Meghan, nehaj biti tako prijazna. Noseča si in lahko si dovoliš, da si malce bolj sitna," je Williamsova nedavno povedala za revijo, ob tem pa poudarila, da je "bila Meghan vedno taka".

Teniška legenda in nekdanja igralka sta se spoznali leta 2010 na Super Bowlu, ker pa je tudi Serena nedavno povila prvega otroka (njena deklica je stara leto dni), zdaj mladi vojvodinji v pričakovanju svetuje glede nosečnosti in vzgoje otrok.

Da je Meghan nadpovprečno prijazna, se kajpada ne strinjajo vsi. Govori se namreč, da je Meghan do osebja kraljeve palače precej groba in nespoštljiva, pa tudi izjemno zahtevna. Osebju vsak dan pošlje od šest do sedem zahtev, za povrh pa nad njimi pogosto tudi povzdigne glas.

Britanski tabloidi so poročali, da je bila Američanka pred poroko s princem Harryjem maja letos osorna do osebja vojvodinje Kate, ta pa naj bi pozneje Meghan dejala, da je njeno vedenje "nesprejemljivo".

