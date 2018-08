Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Demi Lovato bo znova poskusila z zdravljenjem. Foto: EPA Sorodne novice Demi Lovato se z odvisnostjo bori že od najstniških let Dodaj v

Demi Lovato gre po grožnji ekipe na zdravljenje

Zasvojenost s prepovedanimi mamili

5. avgust 2018 ob 09:54

Los Ageles - MMC RTV SLO

Potem ko so konec preteklega meseca ameriško pevko Demi Lovato sprejeli v bolnišnico zaradi prevelikega odmerka mamil, se je 25-letnica odločila, da bo takoj, ko jo bodo odpustili iz bolnišnice, odšla na zdravljenje.

Pevka, ki so jo zaradi prevelikega odmerka mamil našli nezavestno 25. julija, se počasi pripravlja, da bo zapustila bolnišnico Cedars-Sinai. Njena ekipa, ki ji sicer ves čas stoji ob strani, ji je postavila ultimat, da mora takoj, ko zapusti bolnišnico, na zdravljenje. Poleg tega, da je odvisnost ogrozila njeno življenje, po pisanju portala TMZ onemogoča tudi normalno delo.

Demi se dan po "grožnji" ekipe odločila, da bo znova poskusila z zdravljenjem. Pevka, ki se k mamilom prvič zatekla pri 17. letu, se je v preteklosti že otresla zasvojenosti odvisnosti in ravno na začetku letošnjega leta praznovala šesto obletnico treznosti. A kmalu zatem so se za pevko začele težave, s pesmijo Sober (Trezna) je namignila, da ji je spodletelo in ima spet težave z zlorabo mamil.

Pevka, ki je pod drobnogledom javnosti že dolgo, kot najstnico smo jo namreč gledali v priljubljenih Disneyjevih projektih, je povedala, da se je k mamilom zatekla pod velikim bremenom slave. Odkrito pa je spregovorila tudi o težavnem odnosu z očetom, ki je bil odvisnik, in o težavnih najstniških letih zaradi zlorabljanja sovrstnikov v šoli.

Pevka je s pesmijo Sober namignila, da se je znova znašla v vrtincu mamil



Sa. J.