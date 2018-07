Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V dokumentarnem filmu, objavljenem okrobra lani, je Demi priznala, da se je s kokainom prvič srečala pri 17 letih. "Sprva sem bila sicer prestrašena, saj mi je mami vedno govorila, kaj se lahko zgodi s srcem, a sem ga vseeno poskusila," še pojasnjuje. Foto: Reuters Demi Lovato je pod drobnogledom javnosti je že dolgo, kot najstnico smo jo gledali predvsem v priljubljenih Disneyjevih projektih. Foto: Reuters Sorodne novice Demi Lovato: Kokain sem prvič vzela pri sedemnajstih letih Foto: Demi Lovato od motnje hranjenja do samozavestnega poziranja brez obleke Dodaj v

Demi Lovato v bolnišnici zaradi prevelikega odmerka mamil

S kokainom se je pevka prvič srečala že kot najstnica

25. julij 2018 ob 10:12

Pevko Demi Lovato so zaradi prevelikega odmerka mamil sprejeli v bolnišnico. 25-letnica se je s kokainom prvič srečala že kot najstnica, v zadnjih tednih pa je odkrito spregovorila o svojih strahovih, da bo spet stopila na temačno pot zlorabe prepovedanih snovi.

Ameriška zvezdnica Demi Lovato je trenutno v stabilnem stanju, ameriški portal TMZ pa navaja, da so pevko našli nezavestno na njenem domu, a so jo uspešno obudili že kmalu po prihodu v medicinski center Cedars-Sinai.

Pevkin predstavnik za odnose z javnostmi je za BBC ob tem dejal: "Demi je budna in okreva v družinskem krogu. Vsem se želi zahvaliti za ljubezen in podporo." Poudaril je, da Demi preživlja "težke čase", in javnost prosil za zasebnost.

O težavah je spregovorila v pesmi

Lovatova se je z zlorabo mamil srečala že pri 17. letih, nedavno pa je o svojih strahovih, da bo ponovno stopila na temačno potovanje zlorabe prepovedanih mamil, spregovorila tudi v skladbi s pomenljivim naslovom Sober – Trezna.

V pesmi, ki je dosegla že več kot 12 milijonov ogledov, se mami opravičuje, ker ni več trezna, zaključi pa jo z opravičilom, ker je znova v vrtincu drog, in obljubo, da si bo našla pomoč.

Za oboževalce je lani posnela tudi dokumentarni film, v katerem je iskreno spregovorila o nekaterih najtemačnejših in najtežjih trenutkih zadnjih let. Poudarila je, da se je v vrtinec drog, alkohola in prehranskih motenj ujela zaradi velikega bremena slave.

Pevkini oboževalci in številni zvezdniki so se na družbenih omrežjih nemudoma zavzeli za pevko, ji zaželeli srečno in uspešno okrevanje, ob tem pa poudaril, da je odvisnost huda bolezen, ki pogosto tudi stigmatizira. V Ameriki zaradi predoziranja dnevno umre 115 ljudi.

Pesmi Sober lahko prisluhnete na spodnji povezavi.

