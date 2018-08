Demi prekinila molk: "Ta bolezen ne bo izginila sama"

Prvič na kliniki za odvajanje že pri 18 letih

6. avgust 2018 ob 08:12

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

25-letna ameriška popzvezdnica Demi Lovato, ki je po domnevnem predoziranju z mamili od konca julija v bolnišnici, je prekinila medijski molk. Zapisala je, da "potrebuje čas, da se pozdravi in se osredotoči na treznost".

Demi je na Instagramu objavila zapis, v katerem je dejala, da je bila vedno "odkrita glede svojega življenja z odvisnostjo". "Naučila sem se, da to ni bolezen, ki izgine ali sčasoma izzveni. Odvisnost je nekaj, kar moram premagati. To mi do zdaj še ni uspelo."

Za grammyja nominirana pevka, ki je zaslovela že v otroških letih, se je zahvalila Bogu, prijateljem in oboževalcem, saj so ji njihove dobre želje in molitve "pomagale, da v teh težkih časih lažje krmari". Zahvalila se je tudi osebju v bolnišnici Cedars-Sinai v Hollywoodu, saj "brez njih ne bi mogla pisati tega pisma". "Zdaj potrebujem čas, da se pozdravim in se posvetim treznosti ter se odpravim na pot do okrevanja. Borila sem bom še naprej."

V soju žarometov že vrsto let

Pevka, ki prihaja iz ameriške zvezne države Nova Mehika, je zaslovela z vlogo v otroški seriji Barney & Friends in nato še v filmu Camp Rock in seriji Sonny with a Chance na televizijski mreži Disney Channel, nato pa je začela zelo uspešno pevsko kariero. Med njene največje uspešnice sodijo skladbe Skyscraper, Sorry Not Sorry in Cool For The Summer.

Težav z alkoholom, mamili in motnjami hranjenja nikoli ni skrivala. Kokain je prvič poskusila že pri 17 letih, leto pozneje je že vstopila v kliniko za zdravljenje odvisnosti. Diagnosticirali so ji tudi bipolarno motnjo.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 5, 2018 at 1:53pm PDT

A. P. J.