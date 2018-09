Denise Richards po Charlieju Sheenu našla sorodno dušo in se poročila

10. september 2018 ob 16:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

47-letna igralka Denise Richards je po neuspešnem zakonu s Charliejem Sheenom tudi drugič skočila v zakonski jarem z igralcem - tokrat z manj znanim Aaronom Phypersom.

Zaljubljenca, ki sta v zvezi od decembra lani, sta se poročila v Malibuju na plaži, igralka pa je ob poroki dejala, da je Aaron ljubezen njenega življenja in njena sorodna duša. Vloge družic so na obredu pripadle Denisinim hčerkam, 14-letni Sam, 13-letni Loli in sedemletni Eloise.

Poročno obleko je izdelal Mark Zunino, poroka pa je presenetila tudi njega, tako da je imel na voljo le 24 ur, da ustvari poročno obleko. Fotografijo neveste, ki nosi njegovo kreacijo, je delil na svojem Instagramu.

Denise je prejšnji teden razkrila medijem, da je zaročena, že ta teden pa je presenetila z ekspresno poroko.

Poroke se ni udeležil Charlie Sheen, pa čeprav je bil vabljen. Igralec je prek predstavnika sporočil, da mladoporočencema želi srečo.

Denise in Charlie sta bila poročena štiri leta, v zakonu pa sta se jima rodili hčerki. Najmlajšo hčerko je Denise posvojila po ločitvi.

Aaron je bil poročen z zvezdnico Obupanih gospodinj, Nicolette Sheridan, ločila sta se leta 2016, ločitveni postopek pa se je po pisanju ameriškega Peopla končal avgusta letos.

