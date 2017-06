Dennis Rodman na poti v Severno Korejo: "Mislim, da je Trump vesel, ker sem tukaj"

Leta 2014 je Kim Džong Unu zapel "Vse najboljše"

13. junij 2017 ob 08:31

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Ekscentrični upokojeni košarkar Dennis Rodman je znova zagnal "košarkarsko diplomacijo", saj je na poti v Pjongjang, kjer želi "odpreti vrata" in videti, ali lahko v tej zaprti državi znova priredi športno tekmo.

Upokojeni nekdanji NBA-jevec z vzdevkom The Worm (Črv) je v ponedeljek pristal v Pekingu, od koder želi odpotovati v prestolnico Severne Koreje. Na letališču v Pekingu ga je pričakalo veliko novinarjev, ki jih je zanimalo, kakšen je namen njegovega obiska, ali se bo znova srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in ali je Washington obveščen o njegovi poti.

S priprtimi Američani se ne bo ukvarjal

56-letni Rodman, petkratni dobitnik šampionskega prstana, je s sončnimi očali na obrazu in bejzbolsko čepico na glavi dejal, da v Severno Korejo prihaja kot "zasebni državljan". "Želim le odpreti vrata in narediti kaj pozitivnega. O razlogih moje misije bom več povedal po vrnitvi v ZDA," je dejal zvezdnik, ki slovi po mnogih tetovažah, piercingih in hitrih menjavah barve las. Na vprašanje, ali bo skušal rešiti štiri Američane, ki so trenutno zaprti v Severni Koreji, je odgovoril nikalno: "Ne, to trenutno ni moj namen."

Odnosi med Washingtonom in ZDA so zelo napeti, saj je Pjongjang izvedel že več vojaških in jedrskih poskusov, ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim pa uporabljata zelo ostro retoriko.

Je mogoče, da je Rodman Trumpov odposlanec?

Poti Rodmana in Trumpa so se v preteklosti že križale, saj je nekdanji vrhunski košarkar dvakrat nastopil v Trumpovi resničnostni oddaji Slavni vajenec (Celebrity Apprentice), poleg tega pa je med lansko predsedniško kampanjo Trumpu namenil kar nekaj pohval. Rodman je na letališču v Pekingu dejal, da pred odhodom na vzhod s predsednikom ni govoril. "A precej prepričan sem, da je predsednik vesel, ker sem tukaj in ker želim doseči nekaj, kar vsi potrebujemo," je dodal Rodman.

"Obveščeni smo o njegovem obisku. Želimo mu vse dobro, a izdali smo varnostna opozorila za vse Američane in jim predlagali, naj zaradi lastne varnosti ne potujejo v Severno Korejo," pa se je odzvalo ameriško zunanje ministrstvo.

O Rodmanovem obisku Pjongjanga poročajo vsi ameriški mediji, nekateri čisto resno ugibajo, ali je mogoče, da je Rodmana v Pjongjang kot svoj "skrivni kanal" poslal prav Trump.

Košarkarska tekma kot darilo Kimu

Rodmanove pretekle poti v Pjongjang so vzbudile veliko medijske pozornosti. Zadnjič je najbolj izolirano državo na svetu obiskal leta 2014, ko se je tudi srečal s severnokorejskim voditeljem in ga označil za "čudovitega dečka". Takrat je Rodman v družbi še nekaj upokojenih NBA-jevcev tudi odigral košarkarsko tekmo. Dogodek je bil Rodmanovo rojstnodnevno darilo za Kima, ki naj bi bil velik košarkarski navdušenec. Za nameček mu je Rodman, nekdanji partner Madonne in Carmen Electra, tudi zapel "Vse najboljše".

Da bi "mu bilo v čast" srečati se s Kimom, je izjavil tudi Trump, ki je v preteklosti Kima na daljavo sporočil tudi, da je precej pameten piškotek". A v svoji maniri hitrih sprememb stališč je Trump Kimu dejal tudi "norec z jedrskim orožjem".

A. P. J.