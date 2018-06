Dennis Rodman v solzah ob zgodovinskem dogovoru njegovih prijateljev

"Vsi so se spravili nadme, toda še vedno stojim"

12. junij 2018 ob 14:37

Singapur - MMC RTV SLO

Nekdanji košarkarski zvezdnik v ligi NBA Dennis Rodman je med intervjujem v živo, kjer je beseda tekla o zgodovinskem dogovoru Kim Džong Una in Donalda Trumpa, postal zelo čustven in planil v jok.

Medtem ko sta severnokorejski in ameriški voditelj za zaprtimi vrati razpravljala o popolni jedrski razorožitvi, je pozornost na televizijskem kanalu CNN privabljal nihče drug kot Rodman s kapo, na kateri je bil napis "Make America Great Again" (oziroma Napravimo Ameriko spet veliko), sončnimi očali in kratko majico, na kateri je promoviral spletno stran PotCoin.com.

Nekdanji profesionalni košarkar v ligi NBA je v zadnjih letih postal severnokorejski zastopnik na ameriških tleh. V pogovoru se je razgovoril o svojem tesnem prijateljstvu z Džong Unom in njegovim bojem, da ga ljudje končno začnejo jemati resno. "Bil sem zelo naiven, ko sem šel tja. Mislil sem, da bom igral košarko, toda izkazalo se je, da je bil v ozadju večji načrt," je Rodman povedal o svojem prvem potovanju v Severno Korejo leta 2013. "Samo ob srečanju z režimom, Kim Džong Unom in maršali, sem se zaljubil v državo že prvi dan," je priznal Rodman.

57-letnik je postal še posebej čustven, ko se je spomnil, kako je poskušal v imenu Severne Koreje nagovoriti nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo. "Obama mi ni niti pustil do besede," je dejal Rodman in nadaljeval: "Vprašal sem ... Rekel sem mu, da imam zanj novice iz Severne Koreje. On pa me ni upošteval. Ampak to me ni odvrnilo od višjega cilja."

"Ko sem povedal tiste presnete stvari ... Ko sem prišel domov, sem dobil veliko smrtnih groženj. Verjel sem v Severno Korejo, ko sem šel domov. Nisem niti mogel domov. Moral sem se skrivati 30 dni. Nisem mogel domov," je razgalil svoje srce Rodman in nadaljeval: "Mediji so grdo pisali o meni. Nisem smel domov. Toda svojo glavo sem nosil pokonci, brat. Vedel sem, da se bodo stvari spremenile. Bil sem edini. Nisem imel nikogar, ki bi mi prisluhnil, ki bi me videl, toda vedel sem ... Sprejel sem te udarce. Vsi so se spravili nadme, toda še vedno stojim. Danes je velik dan za vse. Singapur, Kitajsko, vse ... Danes je velik dan. Tako sem srečen."

Rodman sodi med peščico Zahodnjakov, ki so imeli priložnost obiskati Severno Korejo in se srečati z njihovim voditeljem. Kima, za katerega pravijo, da je velik ljubitelj košarke in občasni igralec, je poimenoval "življenjski prijatelj". Prav tako pa je Rodman v prijateljskih odnosih s Trumpom. Navsezadnje se je pojavil tudi v njegovem resničnostnem šovu Vajenec.

"Today is a great day," former NBA star Dennis Rodman says in an emotional interview in which he describes his relationship with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/atvQwe7jo0 pic.twitter.com/dEgQf3kBtE — CNN (@CNN) June 12, 2018

