Depardieu o Koranu, poželenju in Franciji

Avtobiografija enega najbolj znanih francoskih igralcev

28. oktober 2017 ob 10:13

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Igralec Gerard Depardieu je izdal avtobiografijo, v kateri razmišlja o svojem otroštvu, karieri, domovini in smrti. V knjigi med drugim priznava, da v roke pogosto prime tudi sveto knjigo islama.

Svetovno znan francoski igralec Gerard Depardieu je nedavno izdal avtobiografijo, v kateri razmišlja o življenju ter pretresa skoraj pol stoletja, preživetega na odru in televizijskih zaslonih. V knjigi z naslovom Monster (Pošast) je med drugim razkril tudi poseben odnos, ki ga goji do Korana, h kateremu se pogosto obrača v iskanju čutnosti.

"V opisu Alahovega raja je resnična vizija poželenja," je besede 68-letnega igralca povzela AFP. A ob sklicevanju na islamske skrajneže, ki izrabljajo Koran, da bi upravičili svoje napade, je poudaril: "To nima nič skupnega z rajsko podobo tepcev, ki še nikoli niso prebrali Korana in ki mislijo, da jih tam čaka 72 devic."

V občasno temačni knjigi Depardieu veliko razmišlja tudi o svojih odnosih v filmski industriji in najljubših avtorjih ter se pogosto ozira k smrti. "S smrtjo nimam težav," je navedel za oskarja nominirani igralec in sklenil: "Vsak dan, vsako uro, vsak trenutek morate živeti."

Eden izmed najvidnejših francoskih igralcev, znan po vlogah v filmih, kot so Slon za dediščino, Cyrano de Bergerac, Nesrečniki in Zelena karta, v knjigi med drugim piše o ljudeh in srečanjih, ki so ga zaznamovali kot človeka in igralca, vrne pa se tudi v čas revnega otroštva in v čas, ko je odkril gledališče. Depardieu priznava, da ni več tako brezskrben, kot je bil pri 40 ali celo 50 letih, sodobni družbi pa očita predvsem pomanjkanje poželenja.

Igralec, ki je s spornimi izjavami in neobičajnimi potezami velikokrat polnil strani rumenih medijev, je ostal kritičen do rodne Francije – v knjigi je zapisal, da je "raje svoboden, kot da je Francoz". Kot je znano, se je igralec pred leti preselil v Belgijo, da bi ubežal visokim davkom v Franciji, lani pa je dobil tudi rusko državljanstvo. Kljub temu v knjigi trdi, da s tem ni zatajil svoje domovine.

