Depp prava "živčna razvalina" med snemanjem Piratov s Karibov

Snemalna ekipa je imela zanj posebne vzdevke

11. maj 2017 ob 17:14

Sydney - MMC RTV SLO

Snemanja zadnjega dela Piratov s Karibov ustvarjalci niso ohranili v najlepšem spominu - razlog za to je bil kar glavni igralec Johnny Depp, za katerega pravijo, da je bil prava "živčna razvalina".

Peti del franšize Pirati s Karibov s podnaslovom Mrtveci ne pripovedujejo zgodb so snemali v Avstraliji v prvi polovici leta 2016. Ravno v tistem času sta Depp in njegova tedanja žena Amber Heard preživljala težke čase.

In po poročanju Hollywood Reporterja je bil igralec pod "izrednim pritiskom". "Včasih so ga odpeljali domov s helikopterjem. Pred njegovimi vhodnimi vrati je bilo toliko medijev, da bi jih lahko odvažali s tovornjaki," je dejal producent Jerry Bruckheimer.

Igralčevo obnašanje na snemalnem prizorišču je bilo vse prej kot vzorno, tako so se pojavile zgodbe o njegovem čezmernem popivanju in neprestanem zamujanju. Prav zato je morala snemalna ekipa večkrat podaljševati svoje delovnike. Na koncu je to postala takšna težava, da so producenti postavili pred vilo, v kateri je stanoval Depp, človeka, ki je opozarjal ekipo, kdaj je bil igralec buden.

"Ko je vstal, je prižgal luč. V tistem trenutku so poklicali producenta, ki je poklical režiserja in dejal: 'Pokonci je! Pripravlja se!' Zanj so imeli tudi posebne vzdevke," se je spominjal neki vir za Hollywood Reporter, ki je bil v času snemanja na prizorišču. Tako za ta "podvig" producentov igralec v času snemanja ni vedel.

"Vsi smo bili nedolžni opazovalci te 'živčne razvaline'. Toda ko je Johnny prišel na snemalno prizorišče, je bil očarljiv in prijazen. Bil je kot jin in jang," je še sklenil neimenovani vir.

