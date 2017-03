Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Izdelava krompirjevih palačink se začne z lupljenjem in ribanjem krompirja. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Deruni ali kartopljaniki

Znana ukrajinska jed

17. marec 2017 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg krompirja, 200 g čebule, 2 jajci, 2 stroka česna, 2 žlici moke, 2 žlici kisle smetane, sveže mleti črni poper, 10 g vinskega kamna, olje za cvrtje.

Izdelava krompirjevih palačink se začne z lupljenjem in ribanjem krompirja. To lahko naredimo na drobno ali na debelo, kar bo vplivalo na okus krompirjeve palačinke. S krompirja se odstrani odvečna tekočina, nato dodamo čebulo, jajci in moko.

Vse premešamo in ocvremo v segretem olju.

Jed naj bi prišla v Ukrajino iz Belorusije, kjer je zelo priljubljena. Tja jo je prinesla judovska kuhinja, kjer se imenuje latkes. Jed je v Ukrajini zelo priljubljena. V preteklosti so deruni jedli ob nedeljah za zajtrk ali večerjo.

T. K. B., recept Inne Demchenko Fröhlich, zmagovalke v kuharskem dvoboju