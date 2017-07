Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 63-letni Seinfeld z leti ne izgublja na popularnosti. Foto: Reuters Kljub impresivni bazi komičark, od Melisse McCarthy prek Tine Fey do Amy Pohler, Amy Schumer ostaja edina ženska na Forbsovi lestvici. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Osupli Seinfeld zavrnil Ke$hin objem: "Kdo sploh je to?" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Deseterica najbolje plačanih komikov: Jerry Seinfeld ostaja kralj komedije

Kdo je od junija 2016 do junija 2017 zaslužil več kot 15 milijonov dolarjev?

29. julij 2017 ob 18:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na prvo mesto najbolje plačanih komikov se je letos zavihtel Jerry Seinfeld, ki je od junija lani do junija letos zaslužil 69 milijonov dolarjev, preboj med prvo deseterico največjih zaslužkarjev je uspel zgolj eni ženski - Amy Schumer.

Jerry Seinfeld, ki je zaslovel s televizijsko serijo Seinfeld, je lani na Forbsovi lestvici zasedel drugo mesto, letos pa se je skoraj s 70 milijoni dolarjev povzel na prvo. Za svoj finančni priliv se ima v največji meri zahvaliti predvsem avtorskih pravic na račun priljubljene serije, nekaj denarcev mu je na račun kapnilo tudi zaradi oddaje Comedians in Cars Getting Coffee, v kateri gosti slavne ljudi.

Seinfeldu na drugem mestu sledi Chris Rock, ki je zaslužil 57 milijonov dolarjev. Največ denarja mu je prinesla ekskluzivna pogodba z Netflixom, nekaj milijonov pa mu je prinesla tudi turneja Total Blackout.

Na tretje in četrto mesto sta se uvrstila Louis C.K. (52 milijonov) in Dave Chappelle (47 milijonov), ki se imata za bajni zaslužek prav tako v večji meri zahvaliti Netflixu.

Amy Schumer se je na lestvico uvrstila drugič zapored

Na peto mesto se je kot edina ženska med prvo deseterico uvrstila Amy Schumer, ki je zaslužila 37,5 milijona dolarjev. Schumerjeva je sicer prva ženska v zgodovini, ki se ji je uspelo dvakrat zapored uspelo uvrstiti na lestvico, ki jo sestavlja revija Forbes. Zvezdnica filmov Razuzdanka (Trainwreck) in Blodninki v džungli (Snatched) je od lanskega junija pa do junija letos največ zaslužila po zaslugi Netflixovega šova The Leather Special, izdaje svoje knjige spominov The Girl With the Lower Back Tattoo (Dekle s tatujem na križu) in donosnih pogodb z znamko piva Bud Light in znamko oblačil Old Navy.

Na šestem mestu je s 32,5 milijona dolarjev Kevin Hart, ki se je lani uvrstil na prvo mesto lestvice. 38-letnik, ki ima impresivno bazo oboževalcev, na družbenih omrežjih ima namreč kar 24 milijonov sledilcev, je letos zaigral v filmu Jumanji, glas pa je posodil tudi animiranemu liku v filmu Captain Underpants.

Do desetega mesta se nato zvrstijo še Jim Gaffigan (30,5 milijona dolarjev), Terry Fator (18,5 milijona dolarjev), Jeff Dunham (15 milijonov dolarjev), ki je eden redkih na lestvici, ki je denar zaslužil na "staromoden način", torej brez pomoči Netflixa in Sebastian Maniscalco (15 milijonov dolarjev), ki je edini novinec na lestvici.

Sa. J.