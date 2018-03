Devet mesecev po gonji se Kathy Griffin vrača na "Trumpovo dvorišče"

Nastopila bo v New Yorku in Washingtonu

11. marec 2018 ob 18:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Komičarka Kathy Griffin, ki si je zaradi neslane šale na račun ameriškega predsednika uničila kariero, bo poskusila stopiti na pota stare slave.

Med gostovanjem v HBO-jevi oddaji Real Time With Bill Maher je razkrila, da ima dogovorjene datume za nove nastope v newyorškem Carnegie Hallu in v washingtonskem Kennedy Centru - "na Trumpovem dvorišču", kot se je izrazila.

Griffinova si je maja lani privoščila šalo na račun ameriškega prednika Donalda Trumpa, ki jo je stala službe na CNN-u. 56-letnica je objavila fotografijo, na kateri po zgledu islamskih skrajnežev v roki za lase drži okrvavljeno odsekano glavo v podobi predsednika Trumpa.

Njeno dejanje ni naletelo zgolj na neodobravanje v vrstah Trumpovih podpornikov, ampak ga je obsodila tudi širša javnost in pozvala k njenemu bojkotu. Sodelovanju z njo se je odrekla večina pokroviteljev, odpovedali pa so tudi njene standup nastope v ZDA.

Ni ji več žal

Ker ni mogla nastopati doma, je odšla na turnejo v tujino in nastopila v 15 državah, ker pa jo je pod drobnogled vzela tudi ameriška tajna služba, so jo pridržali v vsakem letališču, je povedala v gostovanju pri Maherju. Obenem se mu je zahvalila, ker je bil eden redkih zvezdnikov, ki so jo med izobčenjem podpirali.

Tudi ko jo je najavil v svoji petkovi oddaji, jo je Bill Maher opisal kot "dobro Američanko, ki ima rada svojo državo in bi ji moralo biti v njej dovoljeno tudi delati". Datumov novih nastopov Griffinova sicer še ni razkrila.

Komičarka, ki se je ljubitelji televizijskih serij spomnijo po vlogi v Nenadoma Suzan, je svojo neslano šalo sicer sprva obžalovala in objavila opravičilo: "Šla sem čez mejo. Šla sem predaleč. Podoba je preveč moteča. Prosim vas za odpuščanje." Pozneje pa je dejala, da ji zaradi takega pogroma in reakcij, ki so sledili, niti ni več žal.

T. H.