Devetletni "varuh galaksije" pritegnil pozornost Nase

Jacka Nasa zavrnila

7. avgust 2017 ob 20:48

Washington - MMC RTV SLO, STA

Med nešteto prijavami, ki jih je dobila Nasa za razpis za varuha planeta, izstopa prijava devetletnega dečka Jacka, ki mu je ameriška vesoljska agencija tudi odgovorila.

Direktor oddelka za planetarno znanost pri Nasi je Jacku odpisal, mu čestital in navedel nekaj več podrobnosti o delu. Na Jackovo žalost, pa seveda niso sprejeli njegove prijave na delovno mesto. Zaželeli so mu dobro popotnico za naprej: "Vedno iščemo bistre bodoče znanstvenike in inženirje za pomoč, tako da upam, da se boš pridno učil in da ti bo šlo dobro v šoli (...) Upam, da nas boš kmalu obiskal."

Jack se je v prijavi opisal kot "varuh galaksije". V prijavi je navedel še, da je odličen v igranju računalniških iger, ker je še majhen, pa se lahko "nauči razmišljati kot vesoljci". Očitno je preučil tudi naloge tega delovnega mesta, saj je napisal, da je "videl skoraj vse filme o vesolju in vesoljcih, ki jih je lahko".

Glavna naloga varuha planeta, ki bo na leto prejel 187.000 ameriških dolarjev, bo preprečevanje "biološkega onesnaževanja med človeškimi in robotskimi raziskovalnimi misijami v vesolju". Tu gre za vesoljska plovila, ki se vračajo na Zemljo, in tudi tveganje človeškega onesnaženja drugih planetov, poroča britanski BBC.

Prijave so odprli julija, končale pa se bodo sredi avgusta, na razpis se lahko prijavijo zgolj ameriški državljani. Najbolj so zaželeni imetniki diplom iz fizike, strojništva in matematike, zahtevajo pa tudi varnostni pregled. Poleg tega morajo imeti kandidati "dobro znanje o varovanju planeta" in "izkušnje z vesoljskimi programi nacionalnega značaja".

