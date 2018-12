Devetletnik odpravil nenavaden zakon - prepoved kepanja

Prihajajočo zimo se bodo otroci kepali "legalno"

8. december 2018 ob 12:12

Severance - MMC RTV SLO, STA

Čeprav se sliši skorajda neverjetno, je bila v ameriškem mestu Severance priljubljena zimska aktivnost, kepanje, doslej prepovedana. Devetletni osnovnošolec je prastari zakon zdaj odpravil.

Mestni svet je tako še pred božičem soglasno podprl predlog devetletnega Danea Besta, ki je svojo pobudo po razveljavitvi zakona argumentiral z besedami, da bi se moral imeti vsak, ki je tega zmožen, priložnost in pravico udeležiti kepanja.

Občinski tiskovni predstavnik Kyle Rietkerk je ob tem pojasnil, da so bili šolarji nedavno na obisku na občini, kjer so jim predstavili staro prepoved metanja snežnih kep. Ob tem so poudarili, da imajo otroci – kot vsi drugi občani –, pravico, da spregovorijo o občinskih zadevah.

Po pisanju tujih medijev so bili otroci nad zakonom presenečeni. Čeprav predstavniki mestnih oblasti otroke redno spodbujajo k temu, da sodelujejo pri oblikovanju občinskih zakonov, je bil Besta prvi učenec, ki si je to upal.

Sam izvor prepovedi sicer ni jasen, njegove korenine pa po vsej verjetnosti izhajajo iz mestnega zakona iz leta 1921, ki je prepovedoval vsakršno metanje stvari v ljudi, živali, stavbe in drugo javno ali zasebno imetje.

K. Ši.