Dež denarja na nemški avtocesti, motorist izgubil 9000 evrov

1500 evrov odnesel veter

29. maj 2017 ob 16:42

München - MMC RTV SLO

Nemška policija je podala poročilo o nenavadnem dogodku, ki je ta konec tedna za nekaj časa zaprl avtocestni odsek na Bavarskem. Zasula ga je namreč ploha denarja.

36-letni poslovnež se je namreč po avtocesti A9 vozil z motornim kolesom in s seboj prevažal tudi večjo količino denarja – natančneje 9000 evrov dnevnega zaslužka.

A tega je precej nespametno stlačil le v plastično vrečko, kar ni najboljši način transporta na motociklu. Vrečko je tako odpihnilo in vsi bankovci so se raztresli naokrog.

Ko je moški to opazil, se je ustavil in jih poskušal kljub mimovozečim vozilom čim več pobrati, priče pa so poklicale policijo.

Prihitele so pristojne službe in zaradi varnosti zaprle avtocestni odsek, nato pa so vsi skupaj pobirali raztresene bankovce. Večino jim je uspelo najti, še vedno pa je približno 1500 evrov veter odpihnil v temno noč.

Policija iz Ingolstadta je dodala, da jim je podjetnik z izpiskom dokazal, da je ves denar res njegov, je poročala tiskovna agencija Associated Press.

T. H.