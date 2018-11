Na občini pravijo, da se bo več kot pol milijona evrov vredna investicija v svetlobno okrasitev Kopra povrnila v obliki številnih obiskovalcev, ki si bodo decembra svetleče okraske izbrali za kuliso svoje najljubše decembrske fotografije. Foto: BoBo Na koprskem trgu se je zbrala večstoglava množica navdušenih obiskovalcev. Foto: BoBo Čudolandijo krasijo številne luči, okraski in stojnice. Foto: BoBo Sijoča lisička. Foto: BoBo Dodaj v

Dežela tisočerih okraskov: v Kopru prižgali praznične luči

Koper je letos prvo slovensko mesto, ki je prižgalo novoletne lučke

9. november 2018 ob 19:31

Koper - MMC RTV SLO

Megleno nebo in jesenske temperature tistim, ki so se udeležili težko pričakovanega prižiga prazničnih luči v Kopru, niso preprečili, da bi začeli novoletno rajanje. Pisano množico je v božično vzdušje popeljala vokalna skupina Perpetuum Jazzile, na nabito polnem Trgu Antona Ukmarja pa niso manjkale niti bogato obložene stojnice s prazničnimi dobrotami.

Čeprav se zdi, da je za prižig prazničnih luči še vedno nekoliko zgodaj – Koper je letos med slovenskimi mesti luči prižgal prvi –, je čas za tisto, kar ljudem na ustnice privabi nasmeh, v srce pa prikliče dobro voljo, vedno pravi, so povedali v spremljevalnem programu ob prižigu lučk.

Tudi mrzlica pred prižigom je za Koprčane in Koprčanke, pa tudi za številne turiste, ki vsako leto obiščejo novoletno okrašeno mestno jedro, nekaj posebnega. Že tedne pred prižigom se po obali šušlja o nenavadnih okraskih, ki se bodo raztezali nad mestom. Letos v Kopru tako ne gre spregledati okraska v obliki ekstravagantne leteče preproge, pa morsko navdihnjene jadrnice, ogromnega polarnega medveda z mladičkom, lisice, jelena in elegantnega laboda.

Čudolandija bo Koper približala prvakom v novoletnem okraševanju

Prav posebno novoletno vzdušje je v Kopru tudi letos pričaralo odprtje dežele veličastnih svetlobnih instalacij, Čudolandije. Zbrane je ob odprtju dežele tisočerih luči nagovoril župan Mestne občine Koper Boris Popovič, ki je v svojem nagovoru pozdravil tudi številne voditelje drugih občin, ki so se udeležili slavnostnega prižiga luči. V Kopru so se nocoj tako veselili tudi župan Umaga, županja občine Hrpelje-Kozina, podžupan občine Dolina in številni drugi.

"Koper je bil še nedolgo nazaj zelo mrtvo mesto in iskali smo način, kako temu narediti konec," je poudaril Popovič in pojasnil, da bodo projektu Čudolandija v prihodnje družbo delali še številni drugi dogodki, ki bodo občino naredili še bolj živo in privlačnejšo za obiskovalce. "Ta zima v Kopru bo zanimivejša kot v Ljubljani, Zagrebu in na Dunaju, da seveda ne govorimo o Trstu," je projekt že oktobra velikopotezno pokomentiral za Televizijo Slovenija.



Že v preteklem intervjuju za MMC je Popovič povedal, da je občina za nakup lučk odštela 500.000 evrov. "Naložba pa se bo v kratkem ne le povrnila, ampak omogočila velikansko rast turizma in s tem gospodarstva v celoti. S temi 500.000 evri bomo vsi zaslužili," je takrat poudaril. V prihodnjem tednu se bosta čudežni deželi luči pridružili še dve drsališči, na katerih se bodo lahko zabavali stari in mladi.

Razkošna in draga osvetlitev je sicer že ob postavljanju naletela na številne kritike, češ da gre za nesprejemljiv kič v zgodovinskem obmorskem mestu, s katerim bi naj Boris Popovič poskušal nabirati volilne glasove. Proti razsipavanju z denarjem so se Koprčani zbrali tudi na protestu. Več v spodnjem prispevku.

K. Ši., foto: Borut Živulović/BoBo