Diagnoza rak za verižnega kadilca Ronnieja Wooda: "Nisem bil presenečen"

Odstranili so mu del pljuč

7. avgust 2017 ob 09:30

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Kitarist skupine Rolling Stones Ronnie Wood je razkril, da se je letos spopadel z rakom na pljučih. Operacija je bila uspešna.

Kot je povedal, so mu raka odkrili maja na rutinskem pregledu pred odhodom na turnejo. Ko se je pokazalo, da se ni razširil, so mu odstranili del pljuč, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Ko se me je dotaknil rak na pljučih, sem šel v boj," je povedal 70-letni glasbenik in dodal: "Bil je teden, ko je vse viselo na nitki, in lahko bi bil tudi konec - čas, da se poslovim." Wood je teden dni čakal na izvide, ali se je rak razširil, bil pa je odločen, da ne bo privolil v kemoterapijo, saj se je bal, da mu bodo izpadli lasje. "Ti lasje ne bodo šli nikamor," je dejal.

Desetletja kajenja in slabih razvad

Ko se je pokazalo, da se rak ni razširil, so mu odstranili del pljuč. "Zdaj sem dobro. Vsake tri mesece bom hodil na kontrolo", je še povedal glasbenik.

Wood je sicer prenehal kaditi maja lani, le malo pred rojstvom dvojčic, tudi alkohola ne pije več, prav tako se je odpovedal mamilom. "Ko sem pred dobrim letom dni prenehal kaditi, mi je po glavi rojila misel: kako sem lahko preživel 50 let verižnega kajenja in vseh svojih drugih slabih razvad, ne da bi se mi kaj zgodilo," njegove besede povzema AFP. In ko je dobil diagnozo: "Če sem čisto iskren, nisem bil presenečen."

Na glasbeni sceni že več kot pol stoletja

Wood, ki je s Stonesi že 28 let, je najmlajši član legendarne britanske rockovske zasedbe. Glasbeno kariero je Ronnie Wood začel leta 1964, ko se je pridružil skupini The Birds. Od tam je presedlal v zasedbo The Creation in nato v Faces, v kateri je bil tudi Rod Stewart. Prvi koncert z Rolling Stonesi je odigral leta 1975, ko je nadomestil Micka Taylorja.

Posnel je več soloplošč, debitantska je bila Besides I've Got My Own Album to do iz leta 1975, s katere je znana skladba Mystifies Me. Uveljavil se je tudi kot vizualni umetnik. Na slikah, risbah in grafičnih tiskih, ki so bili razstavljeni po vsem svetu, pogosto upodablja osebnosti iz popularne kulture, med drugim je prispeval tudi naslovnico za kompilacijsko zbirko štirih albumov Erica Claptona Crossroads iz leta 1988. Več njegovih del je na ogled v gledališču Drury Lane v Londonu.

Wood je znan tudi po burnem zasebnem življenju in naklonjenosti lepoticam, ima šest otrok iz več zakonov. Od leta 2012 je poročen z 31 let mlajšo Sally Humphreys, s katero imata enoletni dvojčici Gracie Jane in Alice Rose.

T. H.