Dietna solata s piščancem in slanino

Solata v skladu s ketonsko dieto

19. januar 2017 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za dve osebi: 50 g solatnih srčkov, 80 g kitajskega zelja, 50 g češnjevega paradižnika, 1 korenček, 200 g piščančjega fileja, malo kokosove maščobe ...

... 50 g slanine, 5 oliv, 30 g rezanega trdega sira, 30 g lešnikov, 2 žlici olivnega olja, čajno žličko gorčice, 1 žlica kisle smetane, ½ limone, sol, poper.

Piščančji file najprej začinimo s soljo, sladko papriko in poprom ter malo kurkume. V vroči ponvi popečemo na rezine narezano slanino. Ponev obrišemo ter dodamo kokosovo maščobo in na zmerni temperaturi popečemo piščančji zrezek.

Med tem časom očistimo solatne srčke narežemo na kolobarje, kitajsko zelje pa na rezance ter operemo pod tekočo vodo. Paradižnike operemo in narežemo na četrtine, korenček očistimo in nastrgamo. Očiščeno solato pomešamo s prelivom, ki ga pripravimo iz olivnega olja, limoninega soka, gorčice in kisle smetane. Dobro premešamo solato in postavimo na krožnik.

Slanino narežemo na rezance in jo potresemo po solati. Dodamo še črne olive in grobo sekljane lešnike ter narezan trdi sir. Na koncu dodamo na rezine narezan piščančji file ter serviramo.

T. H., kuhar Jaka Polajžer (oddaja Dobro jutro)