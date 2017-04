Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bo še pred naraščajem sledila tudi poroka? Foto: Facebook Felix Neureuther Sorodne novice Foto: Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger poročena Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dinastija Neureuther se nadaljuje - Felix bo postal oče

Živita v Garmisch-Partenkirchnu

10. april 2017 ob 13:40

"Vsaka stvar je na začetku majhna. Več kot vesela sva!" S temi besedami je nemški alpski smučar Felix Neureuther razkril, da z biatlonko in smučarsko tekačico Miriam Gössner pričakujeta naraščaj.

33-letni Felix, ki je v svetovnem pokalu zbral 12 zmag, in njegova sedem let mlajša srčna izbranka, ki je stalna članica nemške biatlonske reprezentance, bosta skrbi in čare starševstva okusila prvič. Športnika sta v zvezi od leta 2013.

Zanimivo je, da je Felixov prijatelj še iz otroških dni, ki jih je preživljal na rodnem Bavarskem, znani nogometaš Bastian Schweinsteiger. Ko se je "Schweini" julija lani poročil s srbsko teniško lepotico Ano Ivanović, sta bila med svati tudi Felix in Miriam in prav plavolasa biatlonka je ujela Anin poročni šopek.

Poročila se sicer do danes še nista, ju pa čez nekaj mesecev čaka najlepše darilo - otrok. Da bodo kmalu postali družina, je Felix, ki je sin nekdaj odličnih smučarjev Rosi Mittermaier in Christiana Neureutherja, s "pocukrano" fotografijo razkril na družbenih omrežjih. Na njej ob sončnem zahodu poljublja že lepo viden trebušček svojega dekleta, objava pa je v enem dnevu zbrala več kot 2.700 komentarjev.

Vrhunska športnika živita v znanem bavarskem zimsko-športnem središču Garmisch-Partenkirchen, kjer tudi gradita hišo.

Nove "pridobitve" v družini se veselita tudi Felixova starša. Christian Neureuther je tako za nemške medije navihano dejal, da se bosta z ženo potrudila, da bo njun vnuk ali vnukinja nadaljeval družinsko tradicijo in postal smučar.

A. P. J.