Dionova še ni izpustila iz rok spomina na svojega moža

Pevka bo kmalu srečala abrahama

4. februar 2018 ob 21:41

Las Vegas - MMC RTV SLO

Céline Dion vsak večer pred koncertom za srečo stisne roko svojega pokojnega moža Renéja Angélila - no, repliko, narejeno iz brona.

49-letna pevka je bila potrta, ko je leta 2016 izgubila ljubezen svojega življenja zaradi raka in ostala s 17-letnim sinom Rene-Charlesom in sedemletnima dvojčkoma Nelsonom in Eddyjem. Toda našla je načine, kako ga je še naprej obdržala v svojem življenju - med drugim tudi z repliko njegove roke, ki jo ima ves čas v svoji garderobi. "Stisnem moževo roko in potrkam po lesu vsak večer pred vsakim nastopom," je dejala pevka v pogovoru za revijo Stellar.

"Tudi zdaj, ko ga ni več, se še vedno pogovarjam z njim. Vsak dan mu poskušam dokazati, da sem dobro. Najini otroci rastejo, počutimo se močno. Dobro smo," je nadaljevala Dionova. Prav tako je povedala, na katerem sedežu je včasih sedel Angélil med njenimi nastopi - gre za sedež, ki je ob mizi tonskega mojstra, saj je njen mož skrbel, da je vse na koncertu potekalo gladko.

Kljub bolečini pa je Dionova priznala, da se spet počuti "seksi" in da je znova začutila strast do mode. "Vedno sem oboževala modo, toda mislila sem, da če se pri 30 ali 40 letih ne bo nič zgodilo v povezavi z mano in njo, potem se ne bo nikoli. Toda uganite? Zgodilo se je. Nikoli ni prepozno, da se počutite dobro v svoji koži in da se predstavljate kot najbolje oblečena ženska," je razložila Dionova in dodala: "To je smešno - zaradi nje se počutite zelo seksi in za to ni starostne omejitve."

Pevka bo naslednji mesec dopolnila 50 let, toda, kot je priznala, ne načrtuje razkošnega praznovanja. "Praznovala bom z otroki: mogoče bomo šli kegljat, mogoče bomo šli v kino ali pa bomo sedeli na postelji in gledali Disney Channel ... Svoj rojstni dan bom praznovala na svoj način, ko bom imela prost dan."

K. K.