"Diplomacija hamburgerja" - prihaja McDonald's v Severno Korejo?

Kim Džong Ilu naj bi hitro hrano vozili z letalom iz Pekinga

4. junij 2018 ob 11:00

Washington - MMC RTV SLO

Kim Džong Un naj bi bil pripravljen odpreti vrata svoje države prihodu ameriške verige s hitro hrano McDonald's, ki ne prodaja le hamburgerjev, ampak je tudi simbol zahodne kulture in kapitalizma.

Novico o tem, da bi lahko severnokorejski voditelj dovolil prihod "zahodne verige s hitro hrano" v Pjongjang, so razširili pri Washington Postu, kjer se sklicujejo na zaupno poročilo tajne obveščevalne služba Cia, ki so ga agentje napisali pred skorajšnjim srečanjem predsednikov ZDA in Severne Koreje 12. junija v Singapurju. Namige so podkrepili z besedami južnokorejskega svetovalca Chung-in Moona, ki je konec aprila izjavil, da je Severna Koreja, potem ko se napetosti z drugimi državami manjšajo, pripravljena na svoje ozemlje spustiti to ameriško podjetje.

Novica o morebitnem prvem McDonald'su v Severni Koreji seveda ni tako pomembna, kot bi bila morebitna popolna jedrska razorožitev te države, a kljub temu je dejstvo, da McDonald's prodaja več kot hrano – prodaja ameriški način življenja in v najbolj izolirano državo na svetu prinaša pridih globalizacije, piše Washington Post, ki se spominja, da je prihod te ameriške verige v Rusijo in na Kitajsko v 90. letih prejšnjega stoletja predstavljal pomemben mejnik v odnosu do ZDA in Zahoda.

"McDonald's velja za simbol zahodne kulture in kapitalizma, sploh v komunističnih državah. Ko so te države začele vzpostavljati več stikov z Zahodom, so počasi začele spreminjati svoj pogled na svet. In običajno se je to začelo s prihodom McDonald'sa ali Coca-Cole," je dejala ameriška strokovnjakinja za Severno Korejo Jenny Town.

"Združeni okusi Amerike"

Ko je veriga v 70. letih prišla v Evropo, je uporabila parafrazirano ime ZDA – slogan "Združeni okusi Amerike" (United Tastes of America), ob tem pa v svojih propagandnih akcijah obljubljala, da bo v te države prinesla tudi vseameriške poslovne vrednote, kot so hitrost, standardizacija in surova učinkovitost. McDonald's ima svoje, praktično enake, lokale, danes odprte v 120 državah sveta - skupno imajo že 37.241 lokalov. V avtobiografiji je ustanovitelj podjetja Ray Kroc podjetje opisal "moj osebni spomenik kapitalizmu".

McDonald's že v 120 državah

Tako Američani menijo, da je bila širitev McDonald'sa v nekatere države v preteklosti pomemben mejnik razvoja dogodkov. Ko je McDonald's leta 1990 odprl svojo prvo restavraciji v Moskvi, so ljudje več ur čakali na postrežbo. Nedolgo zatem se je McDonald's prebil tudi v Peking in Šenzen na Kitajskem. Takrat je kitajski etnolog Junšjang Jan zapisal: "V očeh Pekinžanov McDonald's predstavlja amerikanizacijo in obljubo modernizacije." Med letoma 1967 in 1987 je veriga v povprečju osvojila dve novi državi letno.

Kjer je McDonald's, ni spopadov?

Kolumnist New York Timesa Thomas Friedman je šel leta 1996 še celo korak dlje in postavil nenavadno tezo – državi, ki imata obe McDonald'sove restavracije, se nikoli ne bosta zapletli v oborožen spopad, saj po njegovem mnenju "delita globalizirano gospodarstvo srednjega razreda". Njegova teza o "pacifističnem McDonald'su" se seveda ni izkazala za resnično, če se spomnimo le vdora ZDA v Panamo leta 1989, sporov med Indijo in Pakistanom (1999), Izraelom in Libanonom (2006), Rusijo in Gruzijo (2008) ali Rusijo in Ukrajino (2014).

Čeprav Friedmanova teorija sloni na trhlih temeljih, pa nekateri poznavalci ameriško-severnokorejskih odnosov vztrajajo, da bi lahko tesnejše kulturne in gospodarske vezi med državama zmanjšale tudi politične in vojaške napetosti. Morda pa ni zanemarljiva niti podrobnost, da naj bi bil Kim Džong Un, podobno kot njegov oče, velik ljubitelj ameriške hitre hrane. Leta 2011 je južnokorejski časopis namreč poročal, da je letalska družba Air Koryo Kim Džong Ilu iz Pekinga pogosto dostavljala papirnate vrečke z McDonald'sovimi izdelki. Če vemo še to, da je tudi ameriški predsednik Donald Trump velik navdušenec nad hitro hrano, že imamo njuno prvo stično točko. Po poročanju NBC-ja naj bi si Kim McDonald'sovo restavracijo v Pjongjangu želel tudi zato, da bi poskrbela za prehrano na prihodnjih dvostranskih konferencah in sestankih, ki jih načrtuje.

Vsi ameriški strokovnjaki sicer niso prepričani, da bodo Severni Korejci v bližnji prihodnosti lahko zagrizli v McDonald'sov krompirček ali hamburger. Strokovnjakinja z Wilsonovega centra Kayla Orta je dejala: "Dan, ko bodo v Severno Korejo prišle ameriške verige s hitro hrano, bo dan, ko bo slavila ameriška kulturna diplomacija. A to se še ne bo zgodilo kmalu."

A. P. J.