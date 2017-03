Dirkalni renault zoe s tehniko in barvami formule E

11. marec 2017 ob 07:47

Ženeva - MMC RTV SLO

Renault na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi ni predstavil nobene udarne serijske novosti, je pa zato predstavil zelo zanimiv koncept električnega dirkalnika na osnovi modela zoe. Malček s pogonom na vsa štiri kolesa zmore več kot kot 460 »konjev« in se požene do stotice v 3,2 sekunde.

Električni avtomobili počasi prihajajo na ulice, pot pa si utirajo tudi na dirkališča. Renault, ki si s pridom nabira izkušnje na dirkah formule E je na to temo v Švico pripeljal dirkalno različico električnega malčka zoe z oznako e sport concept. Ta najprej ujame pogled s privlačnim videzom v barvah Renaultovega dirkalnika formule E e.dams, zelo zanimivo pa je tudi to, kar skriva pod karoserijo iz ogljikovih vlaken.

Dva elektromotorja

Za pogon namreč skrbita dva elektromotorja (en na sprednji in en na zadnji osi), ki skupaj razvijeta 340 kilovatov (462 KM) in 640 Nm navora, kar malčku omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,2 sekunde. Končna hitrost je elektronsko omejena na 210 kilometrov na uro, doseže pa jo v manj kot desetih sekundah.

Elektromotorja črpata energijo iz baterije z zmogljivostjo 40 kilovatnih ur. Slednja tehta kar 450 kilogramov, zato so varčevali pri skupni masi ter s cevnim okvirjem z ojačitvami iz kevlarja in karoserijo iz ogljikovih vlaken dosegli, da le-ta ne presega 1.400 kilogramov.

O tem, da gre za stroj, ki je namenjen dirkališču pričajo razširjena koloteka, Ohlinsovi nastavljivi blažilniki, ravno dno ter aerodinamični dodatki, ki vključujejo usmerjevalnik zraka na zadnjem odbijaču ter velik strešni strešni spojler.

Enako velja za notranjost, ker najdemo varnostno kletko po standardih organizacije FIA ter Recarova školjkasta sedeža in volanski obroč v alkantari.

