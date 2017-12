Diskretna prenova z bogato vsebino

Mazda6

1. december 2017 ob 13:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mazda je pod žarometi avtomobilskega salona v Los Angelesu pokazala prenovljeno šestico. Namenili so jih blage estetske popravke zunanjosti, novo armaturno ploščo in nov 2,5-litrski turbobencinski motor.

Pet let po prvi predstavitvi je Mazda razkrila drugo prenovo aktualne šestice, ki bo dobila naslednika šele leta 2020 ali 2021.

Zunanjosti so namenili kozmetične popravke, zlasti spredaj, kjer je maska dobila nov okvir, žarometa pa imata po novem vgrajene tudi luči za meglo. Nova so tudi lahka platišča velikosti od 17 do 19 palcev ter kovinsko rdeča barva Soul Red Chrystal, ki smo jo prvič videli pri novi generaciji modela CX-5.

Oblikovalci so se bolj poglobili v prenovo notranjosti, kjer opazimo novo, bolj urejeno armaturno ploščo, pri čemer so iz aktualnega modela prenesli le volanski obroč in nekaj detajlov. Zamenjali so tudi zaslon multimedijske naprave, ki po novem namesto 17,8 centimetrov (7 palcev) meri 20,3 centimetra (8-palcev) in ima tudi večjo ločljivost. Sprednja sedeža bosta prvič ponujala funkcijo hlajenja, prenovljena pa je tudi zadnja klop.

Novi turbobencinar

Če lužo bo motorno paleto obogatil 2,5-litrski tudbobencinski motor, ki razvije 186 kilovatov (253 KM) in je opremljen s sistemom za izklop dveh valjev ob majhnih obremenitvah. Za zdaj še ni znano, ali bo ta motor na voljo tudi v Evropi, prav tako ni še znano, ali bodo namenili kakšno izboljšavo tudi 2,2-litrskemu dizelskemu motorju, ki je najbolj priljubljen med evropskimi kupci.

Pri elektronskih pripomočkih velja omeniti nov 17,8-centimetrski (7-palčni) zaslon na instrumentni plošči, kamere za 360-stopinjski pogled okoli vozila ter pametni tempomat, ki omogoča popolno zaustavitev in ponovno speljevanje v zastojih.

Prenovljena mazda6 bo prispela v prodajne salone prihodnje tekom prihodnjega leta.

Martin Macarol