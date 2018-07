Poudarki Nova najmočnejša različica modela challenger

Divja mačka je dobila rdeče oči

Dodge challenger SRT hellcat redeye

3. julij 2018 ob 07:59

Auburn Hills - MMC RTV SLO

Potem ko je Dodge upokojil divji chllenger SRT demon, je predstavil novega mišičnjaka, ki prav tako zmore več kot 800 "konjev".

Po dih jemajoči različici demon, ki je s 626 kilovati (852 KM) pri pospeševanju dvignila sprednji del v zrak, je Dodge za modelno leto 2019 predstavil novo izvedbo redeye. Poganja jo poznani 6,2-litrski V8, ki v tej različici zmore 594 kilovatov (808 KM). Glede na to, da je demon že v pokoju, gre za najmočnejšega mišičnjaka na trgu, če ne upoštevamo shelby super snake, ki razvije 596 kilovatov (811 KM). Na voljo pa je tudi "običajna" izvedba modela challenger hellcat s 527 kilovati (711 KM).

Za pogon različice redeye skrbi enak V8 s kompresorskim polnjenjem kot pri modelu demon, ki razvije pošastnih 958 Nm navora. Ta se prenaša na zadnji kolesi prek samodejnega menjalnika. Tisti, ki želijo ročni menjalnik, pa se bodo morali odločiti za "običajno" izvedbo s 717 "konji".

Za pospešek na klasične četrt milje potrebuje 10,8 sekunde in doseže hitrost 210 kilometrov na uro, medtem kot hellcat porabi desetinko sekunde več in doseže hitrost 204 kilometre na uro. Končna hitrost namesto 313 znaša 328 kilometrov na uro. Takšne zmogljivosti zagotavlja izvedba z razširjeno karoserijo, ki je devet centimetrov širša od običajne in s širšimi pnevmatikami omogoča boljši prenos moči na asfalt. Ožji model je tako pri pospeševanju za tri desetinke sekunde počasnejši.

Znana oblika in znana tehnika

Oblika nove zverine je jasen poklon Dodgeevim modelom iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, krasita pa jo dve opazni zračni reži na pokrovu motorja, s katerima zverinski HEMI V8 lažje diha. Piko na i predstavlja logotip z divjo mačko z rdečimi očmi, medtem ko je mehanika v večjem delu povzeta po modelu demon. Tako tu med drugim najdemo tudi sistema SRT Power Chiller in After Run Chiller. Prvi uporablja zrak klimatske naprave za hlajenje kompresorja, medtem ko drugi z delovanjem ventilatorja in črpalke za hladilno tekočino hladi motor, tudi potem ko je le ta ustavljen.

Vse različice so serijsko opremljene z 20-palčnimi platišči, pri čemer so izvedbe z razširjeno karoserijo obute v pnevmatike Pirelli P-Zero z merami 305/35 ZR20.

Martin Macarol