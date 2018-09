Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Roberto Mancini je bil odličen nogometaš, po koncu kariere pa je zaplul v trenerske vode. Foto: EPA Dodaj v

DJ Mancini na treninge "azzurrov" vpeljal glasbo - od Queenov do Miley Cyrus

Italijani v petek odpirajo Ligo narodov

5. september 2018 ob 18:04

Rim - MMC RTV SLO

Nekdanji nogometaš in zdajšnji selektor Italije Roberto Mancini je v svoje treninge vpeljal tudi glasbo.

Mancini je sprejel idejo kondicijskega trenerja, na središče nogometne zelenice so postavili napravo, iz katere so odmevale svetovne uspešnice. Zanimivo, da med njimi ni niti ene italijanske "kancone".

Italijanski mediji so razkrili tudi, kaj poslušajo nogometaši na treningu. Poglejmo seznam predvajanj: "Love My Life – Robbie Williams, Prayer in C – Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz, Be Mine – Ofenbach, Mr. Saxobeat – Alexandra Stan, Kick Ass – Mika & RedOne, Another Brick in the Wall – Pink Floyd, Stronger (What Doesn’t Kill You) – Kelly Clarkson, It’s My Life – Bon Jovi, The Best – Tina Turner, We Will Rock You – Queen, One Vision – Queen, I Want It All – Queen, More Than You Know – Axwell Ingrosso, The Final Countdown – Europe, Habits (Stay High) – Tove Lo, Over and Over Again – The Used, Feel So Close – Calvin Harris, Run for Cover – The Killers, Mad World – Young Guns, My Way – Calvin Harris, Burn – Ellie Goulding, On Top of the World – Imagine Dragons, Smoke on the Water – Deep Purple, Fly on the Wall – Miley Cyrus, Another One Bites The Dust – Queen, You’re the Best Thing About Me – U2 & Kygo, Eye of the Tiger – Survivor, Rockabye – Clean Bandit, Jump – Van Halen, Believer – Imagine Dragons, Come With Me Now – Kongos, Highway to Hell – AC/DC, Dreaming – Smallpools, Cake By the Ocean – James Major, I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas, No Sleep – Twin Atlantic, It’s Only Rock’n’Roll (but I like it) – The Rolling Stones, Little Talks – Of Mosters and Men, The Power – H-Blockx, Something Just Like This – The, Chainsmokers & Coldplay, There’s Nothin Holdin’ me Back – Shawn Mendes, Clocks – Coldplay, Moves Like Jagger – Maroon 5, Lean On – Major Lazer & DJ Snake, Human – Rag’n’Bone Man.

Mancini bo morebiti na tak način motiviral svoje varovance. Ti bodo v petek odprli Ligo narodov s tekmo proti Poljski.

Mancini je maja postal 52. selektor v zgodovini Italijanov. "Menim, da je za vsakega trenerja vodenje italijanske reprezentance prestižna naloga, na katero je lahko ponosen," je dejal ob prevzemu reprezentance.

Zbral je 36 nastopov za reprezentanco, kot trener pa je naslove prvaka osvajal doma z Interjem in v Angliji z Manchester Cityjem.

D. S.