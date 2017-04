Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Winterjeva je svoj pečat v Hollywoodu pustila z vlogo Alex Dunphy v seriji Sodobna družina. Foto: Reuters Mlada igralka leta 2010 še ni vzbujala pretirane pozornosti zaradi svojega videza. Foto: Reuters Vse pa se je spremenilo leta 2011, ko je zaradi svojega videza postala tarča napadov zlobnih jezikov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Dobila sem občutek, da je moje telo zaznamovalo moje delo"

Ariel Winter o najstniških tegobah

2. april 2017 ob 21:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Življenje zvezdnice serije Sodobna družina Ariel Winter se je spremenilo pred šestimi leti, ko je prišla s poletnih počitnic, je začela prejemati samo še pripombe na račun svojega telesa.

"Ko sem prišla na snemanje tretje sezone Sodobne družine, sem vedela, da sem drugačna, kot sem bila na koncu snemanja druge sezone. Kar naenkrat sem bila visoka 150 centimetrov in nosila sem modrček s košarico F," se je spominjala Winterjeva v intervjuju za spletni portal Motto.

Ljudje so na igralko, ki jo oboževalci serije Sodobna družina poznajo zaradi vloge Alex Dunphy, začeli gledati drugače. "Ženske že tako ali drugače preveč objektivizirajo. Ko sem bila stara 13 oz. 14 let, sem bila videti, kot da sem 19. Kar naenkrat se ljudje niso več želeli pogovarjati o moji službi, ampak o mojem oprsju. Hodila sem na podelitve nagrad, naslednji dan pa sem videla, kako je bila osrednja debata na spletu, da ne bi smela tako hoditi po svetu in da se ne bi smela oblačiti tako, kot se," se je spominjala Winterjeva.

Igralko je motilo, da so se začeli ljudje ukvarjati zgolj z njenim videzom in zapostavljali njen igralski talent. "Začela sem celo prejemati sporočila od starejših oboževalcev, kar se mi je zdelo nagnusno," je priznala Winterjeva in dodala: "Včasih sem dobila občutek, da je moje telo zaznamovalo moje delo. Ponujali so mi bolj odrasle vloge, ker sem postala neustrezna za uprizarjanje 'mlajših' likov."

Pritisk okolice je načel njeno samozavest. Prav tako pa jo je velikost prsi začela ovirati v vsakdanjem življenju. "Fizično sem trpela. Nisem našla oblačil, ki so mi pristajala. Niti kopalnega plašča. Vse, kar sem oblekla, je bilo videti 'seksi'. Ni mi pomagalo, da sem se začela razlikovati od svojih vrstnikov," je dejala Winterjeva.

Igralka se je zato lani odločila za kirurški poseg, s katerim je zmanjšala obseg prsti. "Za to se nisem odločila, ker so me motili zlobni komentarji na spletu, ampak zato, ker mi ni bilo všeč, kako sem bila videti. Teža prsi je začela vplivati na mojo psiho. Bila sem nesrečna, zato sem izbrala pomoč kirurga, ne zato, ker bi se ozirala na mnenja drugih," je dejala Winterjeva.

Po posegu se je počutila srečnejšo in prav tako je izginila bolečina, ki jo je čutila v ramenih in križu. Prva stvar, ki jo je naredila po posegu, je bil obisk trgovine z oblačili. "Bila sem vznemirjena, ker sem lahko našla oblačila, ki so mi pristajala. Lahko sem se nehala skrivati v razvlečenih puloverjih."

Po operaciji se je nad Winterjevo sprožil nov plaz kritik. "Ne me razumeti narobe: ne trdim, da bi se morale ženske spremeniti na račun tega, kar drugi menijo. Ampak zdaj sem srečna. In na koncu je samo pomembno, kako se vi počutite," je sklenila 19-letna igralka.

K. K.