Dobre želje po Ilkini poškodbi: Enkrat šampionka, vedno šampionka!

Močna podpora tako iz Slovenije kot iz tujine

23. oktober 2017 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vem, da se boš vrnila še močnejša. Ajde baba," je bil le eden izmed številnih odzivov na poškodbo Ilke Štuhec, ki je v nedeljo skoraj tik pred začetkom nove sezone presenetila svet alpskega smučanja.



Štuhčeva se je v nedeljo med treningom slaloma v Pitztalu poškodovala in si pri tem strgala sprednje križne vezi v levem kolenu. Na poškodbo so se odzvali številni športniki in športnice ter smučarki zaželeli hitro okrevanje.

Operirali jo bodo v sredo, koliko časa bo morala počivati, pa za zdaj še ni znano. V nedeljo so iz njenega tabora sporočili, da so "pretreseni in žalostni", ampak Ilki stojijo ob strani in ji želijo čim hitrejše okrevanje. "Sem jezna in žalostna, ampak motivirana, da se vrnem še močnejša," je bil njen prvi odziv na poškodbo, zaradi katere bo najverjetneje morala izpustiti tudi olimpijske igre v Pjongčangu.

"Poškodbo bi predpisal naključju. Tekmo v Söldnu smo odpovedali, mirni smo bili, fokusirani na priprave. Ni šlo za to, da bi iskali takšno poškodbo," je dan po poškodbi za medije pojasnil Grega Koštomaj, ki se je vrnil v domovino, medtem ko je Štuhčeva odšla na operacijo v Švico.

Novica o poškodbi je hitro zaokrožila po smučarskem svetu, na družbenih omrežjih se je pojavilo ogromno podpore najboljši slovenski smučarki. "Ko sem se leta 2013 poškodovala, si mi dala darilo, na katerem je bilo zapisano: Nikoli ne nehaj sanjati. Danes ti to sporočam jaz," je na Twitterju zapisala Soffia Goggia, tretja v skupnem seštevku v pretekli sezoni.

"Žal mi je. To se je pred prejšnjimi olimpijskimi igrami zgodilo tudi meni. Želim ti vse najboljše," je zapisala najboljša smukačica Lindsey Vonn. Oglasila se je tudi Lara Gut, ki je pravi, da nas tisto, kar nas ne ubije, naredi še močnejše. "Bodi pogumna, Ilka."

Pozitivne besede tudi iz Slovenije

Iz slovenskega tabora se je odzvala Maruša Ferk: "Vem, da se boš vrnila še močnejša. Ajde baba!" Spodbudne besede pa ji je namenila tudi Tina Maze.

Luka Križaj, ki je del Ilkine servisne ekipe, je na družbenem omrežju Instagram zapisal "enkrat šampionka, vedno šampionka", temu je dodal še zapis, da se bo zagotovo vrnila na bele strmine in ji hkrati zaželel še pozitivne misli pred operacijo. Kineziologinja Anja Šešum se je tako kot Križaj odzvala na Instagramu in fotografijo pospremila s precej podobnim zapisom: "Enkrat šampionka, vedno šampionka."

Jaka Lakovič je na Twitterju zapisal: "Drži se, Ilka Štuhec. Želim ti hitro in uspešno vrnitev." Pozitivne misli ji je poslal tudi Goran Dragič, ki je zapisal, naj bo močna in da ji želi hitro okrevanje.

Smučarski skakalec Robert Kranjec, ki se je v zadnjem času s poškodbami spopadal tudi sam, je toplo sporočilo delil na Facebooku. "Draga Ilka Štuhec, slišal sem za tvojo poškodbo, natančno vem, kako se počutiš. Ampak vse bo dobro. Pojdi borbeno v okrevanje, šampionka. Pošiljam ti veliko dobre energije."

Nekaj zbranih odzivov si lahko ogledate spodaj.

Sad to hear about @ilkastuhec tearing her ACL. Happened to me right before the last Olympics. Wishing you all the best Ilka!! #getwellsoon

When I got injured in 2013 you gave me a present in which there was written:

Don't stop dreaming.

Now it is me who tells you that.

Hug pic.twitter.com/nbNAFc49n0