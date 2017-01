Dobrodelnež Idris Elba se ponuja za valentinov zmenek

Izkupiček namenjen ženski organizaciji v Afriki

15. januar 2017 ob 20:29

London - MMC RTV SLO

Idris Elba svojim oboževalkam daje priložnost, da z njim preživijo praznik zaljubljencev. Postavni zvezdnik serij Luther in The Wire namreč na dražbo daje valentinov zmenek z njim, celoten izkupiček pa bo namenjen v dobrodelne namene.

"Hej, Idris Elba tu. Rad bi, da bi bila moja valentina. Tako je, ljubica, samo ti in jaz, nikogar drugega, samo midva," mami oboževalke v videu igralec, ki je bil za vlogo Nelsona Mandele v filmu Dolga pot do svobode leta 2014 nominiran za zlati globus.

44-letni britanski igralec, katerega oče prihaja iz Sierre Leone, mama pa iz Gane, ponuja večerjo z njim v eni njegovih najljubših restavracij, cena zmenka pa vključuje tudi polet in namestitev v hotel s štirimi zvezdicami.

"Ko bova dovolj sproščena, lahko naročiva kar koli ti srce poželi," nadaljuje Elba in ob tem koketno srka šampanjec. "Morda tartufe, morda zrezek. Začinjeno juho in fufu. To je afriška jed iz pretlačenega sladkega krompirja. In veš, kaj? Pustil ti bom, da stlačiš moj sladki krompir. In za sladico lahko vzameš karkoli želiš - mislim, kar koli želiš."

Dvakrat ločen

Dražba poteka na spletni strani Omaze in se konča 14. februarja, izkupiček pa bo nakazan dobrodelni organizaciji WE (Women Everywhere) Can Lead, ki si prizadeva krepiti vlogo žensk po Afriki in izobraziti afriška dekleta.

Elba, ki si ga številni želijo videti v vlogi prvega temnopoltega Jamesa Bonda, je sicer trenutno samski, igralec pa ne slovi kot najstanovitnejši partner. Njegova prva žena je bila vizažistka

Hanne Norgaard, s katero ima eno hčerko, a sta se kmalu po njenem rojstvu ločila.

Leta 2006 se je poročil z nepremičninsko odvetnico Sonio Nicole Hamlin, a je zakon trajal le šest tednov, ko je Elba ženo zapustil. Leta 2013 se je igralec začel dobivati z Naiyano Garth, ki je leta 2014 rodila sina, lani pa se je par razšel.

Zadnje čase so Elbo povezovali z Naomi Campbell in Madonno.

K. S.