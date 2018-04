Dobrodelni bobnar Soki: bobni za pomoč pri rehabilitaciji

Dobrodelni projekt glasbenika Marka Soršaka

13. april 2018 ob 21:21

Maribor - MMC RTV SLO, RTV SLO

Bobnar Marko Soršak - Soki je v sklopu svojega humanitarnega projekta Centru Naprej predal donacijo bobnov, ki bodo namenjeni rehabilitaciji oseb s pridobljeno poškodbo možganov.

Dobrodelni projekt 20 za 20 je Marko Soršak, član skupine Elvis Jackson, sprva ustvaril z željo po zagotovitvi boljšega glasbenega pouka na šolah. Od leta 2014 so s pomočjo Sokijevega projekta instrumente prejele že številne šole in zavodi, do danes pa je dobrodelna akcija že zdavnaj prerasla svoje prvotno poslanstvo.

Danes je Soki tako opravil že 86. donacijo glasbil, ki je šla v roke mariborskega Centra Naprej. Center ima 26 varovancev, njegova glavna naloga pa je dolgotrajna rehabilitacija oseb po možganski poškodbi, za kar bodo od sedaj naprej lahko uporabljali tudi bobne. "Opazil sem, da je to [bobnanje] tudi velika terapija za tiste, ki imajo motnje v motoriki. Instrument ima neke zdravilne pristope," je povedal Marko Soršak.

"Spodbuja področja v možganih, odgovorna za hojo in govor. Glasba v dolgotrajnih rehabilitacijah mora biti prisotna in tudi je prisotna," je potrdila tudi Zvonka Novak, vodja Centra Naprej.

Bobne je v sklopu Sokijeve akcije podaril Gašper Andraž Primožič iz Celja.

Za svoje delo prejel tudi jabolko navdiha

V dobrodelne vode se je Soki podal leta 2014 ob dvajseti obletnici svojega uspešnega glasbenega udejstvovanja. Takrat je zasnoval projekt 20 za 20, s katerim je mladim bodočim glasbenikom želel zagotoviti instrument, tudi če njihove šole in starši nimajo možnosti, da bi jim ga ponudili. Za svoje delovanje je Soki leta 2015 od predsednika Boruta Pahorja prejel tudi jabolko navdiha.

Soki načrtuje, da bo še letos z instrumenti obdaril že stoto šolo, ali bo projekt takrat končal, pa še ne razkriva.

Več si lahko ogledate v videoprispevku RTV Slovenija, ki ga je pripravil Matej Korošec.

