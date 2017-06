Dobrodelni koncert v Manchestru razprodan v pičlih šestih minutah!

Oboževalci zasuli spletno prodajalno

1. junij 2017 ob 16:30

London - MMC RTV SLO

45.000 vstopnic za koncert, ki ga Ariana Grande skupaj z glasbenimi kolegi pripravlja po samomorilskem napadu v Manchestru, je pošlo dobesedno takoj po tem, ko so jih dali v prodajo.

Ticketmaster je sporočil, da je ob 10.00 zjutraj po krajevnem času klicni center skoraj pregorel, spletno stran pa je ohromilo 140.000 oboževalcev, ki so želeli vstopnice za nedeljski dogodek, poimenovan One Love Manchester.

Tistim, ki so se udeležili prejšnjega pevkinega koncerta, ki ga je 22. maja zaznamovala tragedija, vstopnica pripada brezplačno, preostali pa so morali zanjo odšteti 45 evrov.

Organizatorji računajo, da bodo zbrali približno 2,5 milijona evrov, izkupiček pa bo v celotni namenjen skladu Rdečega križa, ustanovljenem po samomorilskem napadu, v katerem je bombaš ubil 22 ljudi, več kot 100 pa ranil.

23-letni Grandejevi se bodo na odru pridružili tudi drugi, pri najstnikih še posebej priljubljeni izvajalci - Justin Bieber, Miley Cyrus in Katy Perry, britanski ljubljenci Take That, pevec popskupine One Direction Niall Horan, pa tudi The Black Eyed Peas, Coldplay, Usher in Pharell.

T. H.