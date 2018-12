Dobrodelni tek Božičkov: Tivoli preplavili rdeči noski in Božičkove kape

14. Dobrodelni tek in pohod Božičkov

15. december 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani so se že štirinajsto leto zapored zbrali Božički, ki so na teku oziroma pohodu skozi Tivoli združili dobrodelnost, smeh in rekreacijo.

Ljubljanski Tivoli je kljub nizkim temperaturam preplavilo skoraj 600 "Božičkov". Z Božičkovimi kapami in rdečimi nosovi opremljeni tekači so se lahko podali na šest- ali dvanajstkilometrsko progo, pohodniki pa so se z lučkami sprehodili po dvokilometrski trasi.

Vsa zbrana sredstva iz prijavnin bodo namenjena društvu Rdeči noski, ki s pomočjo humorja in igrive ustvarjalnosti opogumljajo in bodrijo ter tako izboljšujejo čustveno počutje otrok v bolnišnicah.

Tekaška trasa je bila speljana od kotalkališča proti Tivolskemu gradu, nato proti Šišenskemu hribu in Rožniku, mimo gostilne in cerkve proti gostilni Čad in nazaj proti štartu. Tisti najbolj trdoživi, so šestkilometrsko pot opravili dvakrat.

"Če je tek pol zdravja in smeh pol zdravja – je najbolje ti dve polovici združiti na teku Božičkov," je povedala ambasadorka in svetovalka društva Rdeči noski Eva Škofič Maurer, ki je udeležence dobrodelnega teka in pohoda tudi letos zabavala v vlogi klovnese.

Nekaj utrinkov z dobrodelnega dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

M. Z.