Dobrodošli v Cicely! Po 25 letih se obeta vrnitev Severnih obzorij

26. november 2018 ob 09:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Severna obzorja bodo skušala biti zadnja v vrsti TV-serij, ki jih avtorji obujajo od mrtvih. Priljubljeno serijo, postavljeno v aljaško divjino, je CBS vrtel med letoma 1990 in 1995.

Vse skupaj je sicer šele v zelo zgodnjih fazah snovanja, a je že zdaj jasno, da želja obstaja, scenarij je v delu, na reprizo svoje vloge dr. Joela Fleischmana, zlovoljnega newyorškega zdravnika, ki ga pošljejo v "zakotno" aljaško mesto, pa je pristal tudi glavni igralec, danes 56-letni Rob Morrow.

Avtorja ostajata enaka kot pred četrt stoletja - Joshua Brand in John Falsey, pri čemer Brand že piše scenarij za nove epizode, deloval pa bo tudi kot izvršni producent serije, skupaj s Falseyjem, Morrowom in Benom Silvermanom.

Eden od producentov bo tudi danes 57-letni John Corbett (Seks v mestu), ki je v izvirni seriji igral radijskega voditelja Chrisa Stevensa in naj bi vlogo ponovil tudi zdaj - če bodo seriji prižgali zeleno luč.

Članica izvirne igralske zasedbe, ki je v novi seriji zagotovo ne bo, je žal že 16 let pokojna Peg Phillips, ki je v seriji igrala vaško prodajalko Ruth-Anne Miller.



Vrnitev v Cicely

Nova Severna obzorja, ki nastajajo pod okriljem NBC-jevega sestrskega studia Universal Television, bodo nekakšno nadaljevanje starih, pri čemer se bo Morrowov lik po smrti prijatelja vrnil v mestece Cicely na Aljaski, pri tem pa se bo ponovno povezal s starimi kolegi in spoznal nekaj novih ekscentričnih prebivalcev tega slikovitega, zaspanega mesteca.

Mimogrede, fiktivno mestece Cicely so zasnovali po aljaškem mestecu Talkeetna ob vznožju gore McKinley (Denali), serijo pa so snemali v zvezni državi Washington, v kraju Roslyn in na istem območju, kjer so v istem času snemali Twin Peaks. Ustvarjalci Severnih obzorij so se Lynchevi klasiki poklonili z epizodo, v kateri so Fleischmana poslali na bizarno twinpeaksovsko odisejado, vključno s snemalnimi lokacijami.

Zakaj je težko priti do starih delov Severnih obzorij?

Mnogi oboževalci izvirne serije (tudi slovenski) tarnajo, zakaj na televiziji ni ponovitev. Razlog tiči v tem, da je serija uporabljala zelo veliko neizvirnih skladb, pravice za uporabo teh pa so izjemno drage.



Eksperiment je postal hit

Severna obzorja, ki jih je predvajala tudi naša televizija, so bila ob premieri julija 1990 mišljena bolj kot poletni eksperiment, a so bili nad serijo navdušeni tako kritiki kot gledalci, gledanost pa je bila odlična.

Serija je bila nominirana za emmy za najboljšo dramsko serijo za vsako sezono - razen za zadnjo, ki je z Morrowovim odhodom izgubila veliko. Emmy so seriji podelili za tretjo sezono, ko je osvojila tudi zlati globus, tega pa je osvojila tudi za četrto sezono. Mimogrede - izvršni producent serije je bil takrat kasnejši avtor Sopranovih David Chase.

TV-kritik John Leonard je Severna obzorja označil za "najboljšo TV-serijo zadnjih desetih let".

Usoden premik termina

Za Severna obzorja je bil nazadnje - podobno kot še za eno kultno serijo 90. let, Twin Peaks, usoden premik termina. Ko je CBS serijo premaknil s ponedeljka na sredo, je gledanost močno padla.

Da se obeta morebitna repriza Severnih obzorij, se je začelo šušljati pred letom dni, ko so producenti in izvirna igralska zasedba začeli o ideji javno razglabljati na TV-festivalu ATX.

Ni pa vrnitev serije še zanesljiva - CBS je zaenkrat pristal zgolj na scenarij za projekt, ali bodo posneli tudi pilotno epizodo (in posledično serijo), pa se bodo odločili šele, ko dobijo v roke končan izdelek. A če bo vse po sreči, bi se lahko oživljena Severna obzorja vrnila na male zaslone že jeseni 2019 ali pa v začetku leta 2020, kar bi bilo ravno ob 25. obletnici finala izvirne serije.

V primeru vrnitve Severnih obzorij bi se serija pridružila dolgi četici že davno odpisanih in končanih serij, kot so Dosjeji X, Buffy, izganjalka vampirjev, Will in Grace, Roseanne, Murphy Brown, Gilmore Girls, Nora hiša, Čarovnice, Twin Peaks in - do neke mere - Deadwood, ki ga ravno zdaj snemajo v filmsko različico.

