Dogovor veter v jadra avtomobilski industriji

Carine na avtomobile

20. julij 2018 ob 07:53

Bruselj - MMC RTV SLO

Japonski proizvajalci vozil se nadejajo večje prodaje vozil v Evropi, potem ko so pri EU-ju najavili ukinitev carin na avtomobile in rezervne dele. Na torkov dogovor so se že odzvali tudi pri Evropskem združenju avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Evropska unija in Japonska sta sklenili dogovor, po katerem bo EU ukinil desetodstotno carino na japonske avtomobile in triodstotno carino na večino avtomobilskih delov. Dogovorili so se tudi za osemletni prehodni rok uveljavatitve sporazuma, kar je bila med pogajanji želja ACEA-ja. Pogajanja so se sicer začela že leta 2013.

Japonski proizvajalci vozil se zato nadejajo rasti prodaje vozil v Evropi, kjer zaostajajo za evropskimi tekmeci. Po pisanju specializirane avtomobilske spletne strani Automotive News Europe lahko rast prodaje pričakujejo pri Toyoti, Nissanu, Hondi, Suzukiju in Mazdi.

Toyota je imela po podatkih Združenja proizvajalcev vozila (ACEA) v prvi polovici leta tržni delež 4,7 odstotka. Nissanov tržni delež je bil 3,3 odstotka, Hondin pa 0,9-odstotka. Vse tri avtomobilske tovarne imajo v Evropi svoje tovarne, v katerih proizvajajo avtomobile. Veliko od dogovora pričakujejo tudi dobavitelji avtomobilski industriji, kot so Denso, Aisin Seiki in JTEKT, saj bodo ukinili tudi carine na večino avtomobilskih delov.

Odgovor Trumpovemu protekcionizmu

Dogovor zdaj predstavlja največjo svetovno odprto ekonomijo, saj je vreden tretjino svetovnega BDP-ja, in odpravlja 99 odstotkov carin med podpisnicama. Še pomembneje je, da je bil dogovor sklenjen med t. i. trgovinsko vojno, v katero so ZDA povlekle Kitajsko. "Strah protekcionizma je vse večji, toda Japonska in EU želita postati zgled svetu, zato sta se odločili za ta korak," je na tiskovni konferenci po podpisu dogovora dejal japonski premier Šinzo Abe.

ZDA so ta mesec uvedle 25-odstotne carine na kitajske produkte v višini 34 milijard ameriških dolarjev, saj želijo zmanjšati trgovinski primanjkljaj v primerjavi s Kitajsko, ki je ZDA takoj odgovorila s povračilnimi ukrepi. Dogovor med Japonsko in EU-jem je prav tako znak povezovanja in krepitve velikih gospodarstev, medtem ko se politika Donalda Trumpa umika od dolgoletnih zaveznic, kot so EU, Nato in Kanada. Predsednik Evropskega sveta Donalt Tusk je povedal, da so s pogodbo poslali jasno sporočilo, da niso naklonjeni protekcionizmu.

Pozitiven odziv v ACEA-ju

Carine zelo skrbijo avtomobilsko industrijo. Potez Trumpa in grožnje nemški avtomobilski industriji, ki naj bi zaščitile domače proizvajalce vozil, niso pozdravili niti ameriški avtomobilski proizvajalci, ki se bojijo za delovna mesta v svojih tovarnah po svetu. Prav zato so se tudi pri ACEA-ju toliko bolj pozitivno odzvali na ukinitev carin za japonske avtomobile, pa čeprav so se bali odprte poti za konkurenčna vozila iz japonskih tovarn. Po drugi strani so se japonski proizvajalci vozil do zdaj pritoževali, da niso bili v enakopravnem položaju s tekmeci iz Južne Koreje, ki so v Evropi naredili velik preskok, tudi na račun tega, ker niso bili dodatno obdavčeni.

Pri ACEA-ju, ki združuje 15 mednarodnih podjetij oziroma koncernov, ki proizvajajo osebna vozila, dostavnike in tovornjake, so na spletni strani zapisali, da je dogovor dober in pošten ter pozitiven signal za mednarodno trgovino. Ta je pomemben steber konkurenčnosti avtomobilske industrije v EU-ju, zato je bil leta 2017 ustvarjen presežek več kot 90 milijard evrov.

Gregor Prebil