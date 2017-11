Dokazali smo, da potrebujemo TV-oddajo o (avto)mobilnosti

Jubilejna oddaja

14. november 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za nami je 100 oddaj Avtomobilnost. Kot se ob jubileju spodobi in je prav, smo se ozrli tudi na preteklo delo.

Na preventivno delo, na pobude in delavnice in na vse teme, ki jasno kažejo, da živimo v dobi, ki zahteva oddajo o mobilnosti, ne zgolj o avtomobilih.

V 100 oddajah smo govorili s 419 sogovorniki, vam predstavili in testirali več kot 500 avtomobilov in prevozili nešteto kilometrov, in to na treh platformah: televizijski, internetu – na MMC-ju v zavihku Avtomobilnost – in tudi na Valu 202.

Zakaj Avtomobilnost?

Na začetku je najbolje, da gremo kar k imenu – Avtomobilnost. Samo po sebi ponuja izhodišče, da gre za avto, avtomobile in mobilnost kot način prevažanja. Ne gre pa zgolj za to. Izbira imena pomeni še več. Ne samo da sovpada z vsebino, ki se ukvarja prvenstveno z avtomobili, ampak tudi s širšim dojemanjem mobilnosti. Tudi s časom, v katerem živimo. Že zgolj v prvih 100 oddajah se je videlo, kako hitro se spreminja pogled družbe na sodobno mobilnost. In tako na to gledamo tudi mi. Zato v Avtomobilnosti ne gledamo samo mobilnosti z avtomobilom, ampak celoten spekter mobilnosti, ki lahko posameznika zanima in ga mora zanimati.

Ne spreminjamo se samo posamezniki, uporabniki mobilnosti, ampak se spreminja tudi celotna avtoindustrija.

Naj se spomnimo pomembne izjave Fordovega predsednika in izvršnega direktorja Marka Fieldsa, ki je v naši prisotnosti najavil prihodnost v mobilnosti z avtonomnimi avtomobili, ko si bomo delili avtomobile in bili vse manj njihovi lastniki.

Ali pa izjava Mika Nakranija, vodje razvoja Smart Mobilityja pri Fordu, ki je za Avtomobilnost med obiskom največjega sejma potrošniške elektronike v Evropi v Barceloni dejal: "Mladi so vajeni plačevati le za storitve, ki jih uporabljajo, in vse kaže, da bo temu sledila tudi mobilnost. Mobilnost posameznikov bo sicer še vedno močno slonela na avtomobilih, a nakup avtomobila očitno ne bo več edina pot do te.“

Štirje stebri mobilnosti

V naši oddaji so štirje stebri, ki jih skoraj v vsaki oddaji pokrijemo. To so ekologija, tehnologija, varnost in mobilnost. Vsi štirje so se v vseh teh letih in v vseh oddajah korenito spremenili.

Začnimo z ekologijo, pri kateri je bilo sprememb najmanj, največ pa se o njih govori. Čas, v katerem živimo, je najlepši dokaz tega, v kako zmedenem obdobju, kar zadeva prihodnost in načrtovanje mobilnosti, živimo, še posebej ko govorimo o vprašanju ekologije. V oddaji smo se velikokrat posvetili tudi vsem obljubam, ki jih v zadnjih letih poslušamo, tako s strani proizvajalcev kot tudi s strani države, in temu, kako resno jih je treba jemati (na primer elektrifikacija). Predvsem pa smo v oddajah izpostavili po našem mnenju ključno vprašanje današnjega časa.

Ne gre samo zato, ali se bomo vozili s polelektrificiranimi, popolnoma elektrificiranimi, dizelskimi, bencinskimi, vodikovimi avtomobili. Ključno vprašanje današnjega časa je drugje – ali bomo razumeli, da prihodnost pomeni prihodnost brez avtomobila. In da je ta vmesni čas, med sedanjostjo in prihodnostjo, posvečen predvsem temu, da se družba oblikuje na tak način, da avtomobilov ne bo več toliko na cesti. Sam način, kako bi postali bolj ekološki in kako bomo postali mobilni, pa je zelo povezan s tehnologijo.

Navdušenje delimo z vami

Ko govorimo o avtonomiji, nikakor ne moremo mimo avtonomnih avtomobilov. Naše navdušenje nad avtonomnimi vožnjami, ki smo jih imeli, smo delili tudi z vami. In tudi razmislek o tem, kako bo to korenito spremenilo naš način uporabe avtomobilov. Do avtonomne vožnje je še nekaj časa. Zdaj smo v sivem obdobju, ko bo nekaj prometnih nesreč, ko bo veliko razprav o tem, kaj avto zmore in kje bomo morali biti ljudje še vedno prisotni. Seveda bomo govorili tudi o denarju, ki ga bodo avtomobilska industrija in podjetja pa tudi ljudje porabili za odvetnike, ko bo šlo za to, ali je kriv avtonomni avto ali voznik.

Prav v tem času velikih razmislekov, kakšna bo mobilnost v prihodnosti z avtonomnimi avtomobili, smo opozorili na to, da bo ta vmesni čas čas preizkušnje tudi za voznika. Kako zaupati, da bodo tehnološke naprave v resnici vozile tako, da se bomo med vožnjo spočili in opravljali druge opravke. Za ta čas je jasno samo eno – da ni jasno, kako dolgo bo trajal.

Medtem pa bomo na preizkušnji predvsem vozniki, celo bolj kot tehnologija. V tem vmesnem času bomo morali postopoma zaupati tehnologiji, da bo vožnjo opravljala namesto nas, pri tem pa ves čas voziti popolnoma zbrani sami. V tem pogledu si v Avtomobilnosti ne želimo samo informirati o tem, kaj vse sodobni avtomobili, ki so že danes na voljo, omogočajo, ampak tudi omogočiti izkušnjo za vas.

Avtosalon brez nas ne bi bil enak

Tako smo ob oživitvi slovenskega avtomobilskega salona v Avtomobilnosti prepoznali priložnost za pripravo Tehnološkega paviljona. V njem smo vam na enem mestu ponudili razstavo vseh tehnologij, ki jih mora kupec poznati, ko se loti nakupa novega avtomobila. Nepristransko in neodvisno smo informirali o sodobnih varnostnih napravah, ekološki mobilnosti, opremi avtonomnih avtomobilov, merilih udobja in tudi o realnih stroških lastništva. Nasvetov pa nismo delili zgolj z obiskovalci avtosalona, ampak smo Tehnološki paviljon izkoristili za pogovore s strokovnjaki z omenjenih področij. Vse te pogovore smo v živo prenašali prek MMC.

Naša stalnica je tudi, da se družimo s svojimi bralci, poslušalci in gledalci na posebnih dogodkih. Imeli smo športne dneve in družinske dneve, tudi delavnice na snegu.

Prometno varnost obravnavamo iz zelo različnih vidikov. Pri vsaki od izbranih in obravnavanih vsebin vedno iščemo isto, dodano vrednost. Prav pri varnosti pa to ni nikakor enostavno. Pravila varne vožnje poznamo vsi. Ključno vprašanje je, zakaj jih ne upoštevamo. Zato se na vse pretege trudimo najti drugačne načine in nove poti, s katerimi bi v voznikih vzbudili trenutek pozornosti, v katerem bi se spomnili, da vse, kar vemo o varnosti, v spomin ni spravljeno samo zato, da polni možganske shrambne kapacitete, ampak da to znanje tudi uporabimo. Spodbude k temu pogosto najdemo na področjih, o katerih se ne govori pogosto, in to je naš zaščitni znak ob druženju z vami.

Želimo si vaših komentarjev

Z našimi druženji smo vam želeli približati ne samo vidike varnejše vožnje, dinamične vožnje, tudi tehnologijo, ki je na voljo. Druženje z vami je za nas zelo pomembno, saj od vas dobimo najbolj neposredne vtise o tem, kaj vam pomeni nova tehnologija in kako jo uporabljate.

Kako so mnogi postali ambasadorji varne vožnje, si lahko pogledate v kolažu 100 oddaj, v katerih smo se lotili tudi pobude, ko smo razkrili, da šolski prevozi otrok niso takšni, kot bi morali biti, in kakšen mora biti varen prevoz otrok. Tega izziva smo se lotili sami in na koncu podarili tudi 200 jahačev, da bo pot otrok v šolo varnejša.

Za konec izpostavljamo portal MMC, vaše pripombe, ideje in zamisli, ki pogosto vplivajo na vsebino, ki jo pripravljamo v Avtomobilnosti. Ker naši sogovorniki, s katerimi se v oddajah pogovarjamo, na MMC-ju dobijo več možnosti, da še podrobneje predstavijo svoje zamisli in ideje.

Daljše pogovore z našimi sogovorniki lahko v celoti pogledate tudi na kanalu Youtube. Vsak torek lahko na avtomobilskih prometnih informacijah na Valu202 Andreja Brgleza poslušate z Janezom Martinčičem. Radio, televizija in internet so kombinacija, kjer Avtomobilnost raste, ustvarja ter bo še ustvarjala v prihodnjih oddajah.

Bodite z nami še naprej in se kmalu spet vidimo, beremo, poslušamo.

Ekipa Avtomobilnosti