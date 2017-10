Doktorska disertacija Stephena Hawkinga sesula spletno stran

"Zazrite se v zvezde, ne v lastne noge"

24. oktober 2017

Cambridge - MMC RTV SLO

Univerza v Cambridgeu je na svojih spletnih straneh prvič objavila doktorsko disertacijo slavnega astrofizika Stephena Hawkinga. Zanimanje zanjo je bilo tako veliko, da se je stran sesula.

Na sloviti britanski univerzi poteka teden odprtega dostopa, v sklopu katerega so javnosti ponudili več akademskih del. A nobeno ni poželo toliko zanimanja kot Hawkingova disertacija iz leta 1966 z naslovom Properties of Expanding Universes (Posebnosti širjenja vesolja), ki še nikoli ni bila dostopna širši javnosti. Kmalu po spletni objavi se je univerzitetna stran v ponedeljek popoldne preprosto sesula.

"Zanimanje za spletni prenos Hawkingovega dela je bilo izjemno. V manj kot 24 urah smo zabeležili skoraj 60.000 prenosov. Ker je bilo na naši spletni strani toliko obiska, se odziva počasi, včasih pa je nedostopna," je britanskim medijem pojasnil predstavnik univerze Stuart Roberts.

"Upam, da ne bodo razočarani nad mojim delom"

Eden najbolj znanih znanstvenikov na svetu v delu preučuje vplive in posledice širjenja vesolja. Da bo delo na voljo za spletni prenos, se je odločil sam Hawking, ki je nato dejal: "Čudovito je slišati, kako veliko ljudi je pokazalo zanimanje za mojo disertacijo. Upam, da ne bodo zdaj, ko jo bodo končno lahko prebrali, nad njo razočarani! Z javnim dostopom do dela sem želel navdihniti ljudi po vsem svetu, da se zazrejo v nebo k zvezdam, namesto da strmijo k nogam, da se sprašujejo o našem mestu v vesolju in skušajo najti smisel našega obstoja. Vsak človek na vsakem koščku sveta bil moral imeti prost dostop ne le do mojih raziskav, ampak do del vsakega velikega uma."

Hawking, ki se že vrsto let bori z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), zaradi katere je priklenjen na invalidski voziček, je še dodal: "Vsaka generacija izhaja iz del svojih predhodnikov. Tako so mene kot mladega doktorskega študenta na Cambridgeu navdihovali Isaac Newton, James Clerk Maxwell in Albert Einstein."

Hawkingovo življenje je zaživelo tudi na filmskem platnu, saj so leta 2014 posneli film Teorija vsega (The Theory of Everything), v katerem je Hawkinga upodobil britanski igralec Eddie Redmayne. Za vlogo je dobil tako oskarja kot zlati globus in bafto.

