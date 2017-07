Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kenguruja so policisti in gasilci predali lastniku. Foto: PU Novo mesto Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dolenjski policisti po vinogradih lovili kenguruja

Ušel je s turistične kmetije

19. julij 2017 ob 13:46

Ko so bili trebanjski policisti v nedeljo popoldne obveščeni, da je občan med vinogradi opazil kenguruja, so verjetno mislili, da gre za šalo. A ni bila.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, so jih v nedeljo pozno popoldne obvestili, da v bližini ceste skače kenguru in s tem ogroža prometno varnost. Ker je šlo za povrh še za vinorodno območje, ni nič nenavadnega, da so policisti dvomili o resničnosti prijave, a so se vseeno napotili na kraj dogodka – in naleteli na čisto pravega kenguruja.

Pridružili so se jim tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mirna, s katerimi so nato skupaj ujeli malega sesalca in ga vrnili lastniku. Kenguru je namreč pobegnil iz bližnjega zasebnega živalskega vrta oz. turistične kmetije Ranč Aladin na Gomili v bližini Mirne.

Ranč Aladin je na Dolenjskem znan po tem, da nudi dom eksotičnim živalim – ob omenjenem kenguruju imajo tudi dvogrbo sibirsko kamelo Aladina, lame, ježevce in rakune.

