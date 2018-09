Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dolly Parton velja za eno najpomembnejših predstavnic country glasbe in eno najplodovitejših tekstopisk glasbene industrije. Foto: EPA Sorodne novice Netflix bo po pesmih zvezdnice kantrija Dolly Parton posnel serijo Dodaj v

Dolly Parton - prva country pevka, ki je postala osebnost leta organizacije Musicares

Počastili jo bodo 8. februarja v Los Angelesu

7. september 2018 ob 08:39

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Country legendo Dolly Parton so izbrali za osebnost leta 2019 dobrodelne organizacije Musicares, ki deluje pod okriljem Ameriške diskografske akademije.

"Dolly Parton je bila in je še vedno neustrašna pionirka in navdih ustvarjalcem in umetnikom," je v izjavi zapisal predsednik akademije in organizacije Musicares Neil Portnow. Glasbenica velja za eno najpomembnejših predstavnic countryglasbe in eno najplodovitejših tekstopisk glasbene industrije.

Ameriška diskografska akademija je poudarila tudi njene dolgoletne dobrodelne dejavnosti tako na področju izobraževanja kot tudi ob naravnih katastrofah.

Dolly Parton bo prva countrypevka, ki jo bo počastila organizacija Musicares. Ta je bila ustanovljena za pomoč glasbenikom v zdravstvenih ali finančnih težavah.

Glasbenica se bo pridružila dozdajšnjim osebnostim leta organizacije Musicares, med katerimi so Carole King, Lionel Richie, Tom Petty in nazadnje zasedba Fleetwood Mac.

Dolly Parton bo organizacija počastila na dobrodelni gala prireditvi 8. februarja v Los Angelesu, dva dneva pred podelitvijo glasbenih nagrad grammy.

Sa. J.