Dolly Parton zbirki nagrad dodala dva Guinnessova rekorda

Neverjetna kariera ameriške glasbenice

19. januar 2018 ob 17:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dolly Parton še vedno podira rekorde. V svoji več desetletij dolgi karieri se je podpisala pod več kot 3000 skladb, temu dodala kar nekaj televizijskih vlog in kar nekaj nagrad - med drugim si je prislužila tudi vstopnico v Dvorano slavnih countryjske glasbe.

Bogati zbirki nagrad je z začetkom leta 2018 dodala še dva zelo prestižna naziva - v Guinnessovo knjigo rekordov za leto 2018 se je za plodovito ustvarjanje velikih uspešnic vpisala s kar dvema rekordoma.

Certifikata potrjujeta rekord, da je imela zadnjih nekaj desetletij ves čas skladbo na Billboardovi lestvici vročih 20 countryjskih skladb, in rekord, da je ženska izvajalka z največ skladbami na Billboardovi lestvici vročih countryjskih skladb v zgodovini. Tja se je zavihtela kar 107-krat, ob podelitvi nagrad pa je 71-letnica dejala, da je globoko počaščena.

Dva zelo prestižna rekorda

Je edina glasbenica v zgodovini, ki je imela uspešnice na lestvici najboljših 20 v šestih različnih desetletjih. To verigo uspešnic je začela leta 1967 s skladbo Something Fishy, približati pa se ji je uspel zgolj George Jones - na lestvicah ima skladbe od 50. let prejšnjega stoletja, a so se med najboljših dvajset zvrstile zgolj v petih izmed sedmih desetletij.

Partonova si na lestvicah najboljših dvajsetih lasti 74 uspešnic, vključno z njeno najnovejšo - novo različico klasike iz leta 1974 Jolene - ki je leta 2016 na lestvico vstopila na osemnajstem mestu.

"Čudovito je v roke dobiti kar dva certifikata za Guinnessova svetovna rekorda," je ob podelitvi še dejala glasbenica. "Res je poseben občutek, ko se lahko pridružiš toliko čudovitim glasbenikom in ustvarjalcem, ki so jih prav tako počastili na takšen način. Ko začneš delati, nikoli ne veš, kako se bo odvilo, a zdaj, ko imam v rokah to, sem resnično počaščena."

Na vprašanje, od kod vsa ta leta črpa navdih za pisanje skladb, pa je odgovorila popolnoma preprosto in jedrnato - da vedno piše iz srca in se noče obremenjevati s tem, kaj je priljubljeno in kaj je uspešnica. "Ko dobim idejo, pride iz srca."

