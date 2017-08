Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! V vročih dneh se je sladoledu nemogoče upreti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domač sladoled

Preprosti recepti, pri katerih ne potrebujete strojčka za sladoled

21. avgust 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za bananov sladoled: 500 g banan, 200 g sladkorja, 360 g kisle smetane, 2 dcl stepene sladke smetane (lahko jo nadomestite tudi z instantnim pripravkom).

Sestavine za sladoled iz gozdnih sadežev: 5 dcl svežega jogurta, 1 dcl mleka, 500 g zamrznjenih gozdnih sadežev, 3-4 žlice medu, nekaj lističev mete.



Sestavine za borovničev sladoled: 500 g borovnic, 150 g sladkorja v prahu (lahko tudi rjavi sladkor, količino lahko zmanjšate), malo smetane ali mleka (po potrebi), limona, meta, melisa ali cimet (po želji).



Za bananov sladoled v mešalniku zmešamo banane in sladkor, dodamo kislo in stepeno smetano. Bananovo maso vlijemo v modelčke za lučke ali kaj podobnega in položimo v v zamrzovalnik. Med zamrzovanjem lahko sladoled tudi večkrat premešamo.



Za sladoled iz jogurta in gozdnih sadežev sadje z mešalnikom zmešamo z nekaj mleka. V drugi posodi zmešamo jogurt in med in ju združimo s sadno mešanico, dodamo lističe mete in premešamo. Celotno maso vlijemo v modelčke za lučke ali pa v skodelice. Sladoled položimo v zamrzovalnik in med zamrzovanjem večkrat premešamo.



Za borovničev sladoled borovnice in sladkor premešamo v mešalniku. Počasi dolijemo smetano ali močno ohlajeno mleko. Ko je zmes dovolj gosta, nehamo mešati. Po želji lahko dodamo tudi limonov sok, narezane metove ali melisove lističe ali cimet. Maso zamrznemo.



KUHAJTE Z NAMI!

Vsako sredo v oddaji Dobro jutro.

Več receptov na: dobrojutro.rtvslo.si

A. P. J., Polona Bastelj (oddaja Dobro jutro)