Domislica: Šest različno zrelih banan, da vsak dan pojeste "popolno"

Zakaj je potrebne toliko plastike?

9. avgust 2018 ob 14:50

Seul - MMC RTV SLO

Neka južnokorejska trgovska veriga se je domislila novosti – kupcem ponuja v plastiko zavit paket šestih banan, ki so razporejene po zrelosti, od še zelene do primerne za takojšnje zaužitje.

"Ena banana na dan" se imenuje paket banan, ki so ga Južni Korejci pospremili s pojasnilom, da zdaj kupci ne bodo imeli več težav s šopom enako zrelih banan, ki jih bodo morali pojesti v kratkem času, da ne bodo zgnile, ali pa bodo še nezrele in s tem premalo sladke. "Od zelene do že popolnoma zrele, jejte po vrsti in vsak dan boste zaužili popolno banano," so zapisali pri podjetju E-Mart.

Novost je na družbenih omrežjih objavil južnokorejski bloger T.K. of AAK! in novost komentiral z besedami "genij na delu". Pogruntavščina je sprožila različne odzive. Medtem ko so nekateri pohvalili domiselnost in idejo, pa je večina opozorila na nepotrebno uporabo plastike pri pakiranju.

"Saj veste, da imajo banane že same po sebi zelo dobro naravno zaščito, kajne? Reče se ji olupek," je tako zapisal neki Južni Korejec, drugi pa je opozoril, da kupci lahko že zdaj v trgovinah sami izberejo več banan različne zrelosti in pridejo do enakega rezultata, ne da bi za to potrebovali še kup plastike, ki onesnažuje oceane.

Koliko stane omenjeni paket šestih banan, ni znano, so pa uporabniki ugibali, da verjetno več kot šest posameznih banan, saj morajo trgovci vsako posebej izbrati in zapakirati. "Ideja je odlična, škoda za slabo izvedbo," je dodal neki tviteraš.

Veriga E-Mart je znana po tem, da rada preizkuša novosti. Novembra lani so tako kupcem ponudili "kokos, pripravljen za uživanje", saj so sadež zapakirali skupaj s plastično napravo, s katero se je dalo razbiti trdo lupino, in slamico.

Genius at work. E-mart in Korea is now selling the "One a Day Banana" pack, containing several bananas of different ripeness so that you can eat them over several days. https://t.co/VWEkSsE1my pic.twitter.com/V2uLRLKpwL — T.K. of AAK! (@AskAKorean) August 6, 2018

