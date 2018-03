Domnevna ločitev Trumpovega najstarejšega sina

Težave v zakonu Donalda Trumpa mlajšega

15. marec 2018 ob 11:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški mediji poročajo o tem, da se najstarejši sin predsednika ZDA, Donald Trump mlajši, ločuje. Z ženo naj bi že več časa živela ločeno.

Newyorški časnik New York Post na podlagi dobro obveščenih virov poroča, da se sin ameriškega predsednika Donald Trump mlajši in njegova soproga Vanessa Trump razhajata. Par naj bi si zelo prizadeval ostati skupaj vsaj do konca predsedniškega mandata Trumpa starejšega, a se to, kot kaže, ne bo izšlo.

Post poroča, da naj bi bil največji problem v zakonu to, da je 40-letni Trumpov sin veliko na poti in da je zelo zaposlen z vodenjem družinskih poslov. Vanessa naj bi bila poleg tega zelo zadržana oseba, ki ne mara žarometov in pozornosti javnosti, čemur pa se člani družine Trump ne morejo izogniti.