Donald mlajši in Eric Trump na izlet v Dubaj - davkoplačevalci ogorčeni

Brata sta se med drugim udeležila razkošne poroke

9. april 2018 ob 11:09

Washington - MMC RTV SLO

Najstarejša sinova ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta razjezila Američane, saj je njun izlet v Združene arabske emirate davkoplačevalce stal vsaj 59.000 evrov samo za stroške varovanja tajne službe.

Donald mlajši in Erik sta obiskala Dubaj, kjer sta se srečala s svojim poslovnim partnerjem Hussainom Sajwanijem in hkrati obiskala nepremičnine, ki so v lasti družine Trump, so sporočili predstavniki organizacije Trump. In dodali, da sinova nista opravljala nobenih državniških dolžnosti. Toda ker sta člana predsednikove družine, je dvotedenski izlet obremenil tudi davkoplačevalce - vsaj zaradi stroška varovanja.

Iz tajne službe so za britanski časnik Independent sporočili, da ne želijo komentirati podrobnosti varovanja. Toda, kot so lahko videli uporabniki družbenih omrežij, sta se brata Trump udeležila razkošne poroke Sajwanijeve hčerke Amire. Prav tako pa je Ericova žena Lara objavila fotografijo s poroke na svojem profilu na Instagramu.

Sajwani, ki se ga je oprijel tudi vzdevek "Dubajski Donald", poslovno sodeluje s starejšim sinom Trump že vsaj od leta 2005, je poročal CNN in dodal, da sta skupaj neuspešno snovala gradnjo dveh Trumpovih stolpov v Dubaju. Čez nekaj let sta skupaj odprla dve igrišči za golf - Trump International Golf Club in Trump World Golf Club Dubai. Zadnjega je zasnoval celo Tiger Woods. Brata Trump sta med svojim zadnjim obiskom Dubaja obiskala obe igrišči, so še sporočili iz njune organizacije.

Eric in Donald mlajši sta prevzela očetove posle po inavguraciji leta 2017. Oba sta se udeležila odprtja zadnjega golfišča v Dubaju februarja lani, kar sta delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Takrat so stroški varovanja tajne službe davkoplačevalce stali okoli 9.250 evrov, je poročal Washington Post. Le nekaj dni po tistem obisku Dubaja pa so davkoplačevalci morali plačati okoli 81.400 evrov za Erikov poslovni obisk Urugvaja, kjer je preverjal, kako poteka gradnja tamkajšnjega Trump Towerja. Donald mlajši je v preteklosti zaprosil, da podrobnosti o stroških njegovega varovanja ne pridejo v javnosti, toda ta prošnja je veljala zgolj do septembra 2017.

Brata pa nista edina člana Trumpovega klana, ki dvigujeta račun za stroške varovanja tajne službe. Trumpova hčerka Ivanka je razburila ameriško javnost, ko sta s soprogom Jaredom Kushnerjem odšla na smučanje, ki je davkoplačevalce stalo 52.900 evrov - zgolj zaradi varovanja. Pozneje pa je prišlo v javnost, da so bili v stroške všteti tudi cena hotela in smučarske vozovnice za varnostnike.

K. K.